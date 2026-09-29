Оренда квартир за літо подорожчала до 23%: де ціни зросли найбільше

За даними OLX Нерухомість , за літо попит на оренду житла найбільше зріс у західних областях.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як змінився попит

Так, у Івано-Франківській області в серпні 2026 року було зафіксовано 55,2 відгуків на 1 оголошення проти 11,7 у травні (+372%). До лідерів також потрапили:

Хмельницька область: 52,5 відгуків у серпні та 14,2 у травні (+270%);

Рівненська область: 37,2 відгуків у серпні та 10,5 у травні (+254%);

Львівська область: 38,4 відгуків у серпні та 11,2 у травні (+243%);

Тернопільська область: 44,6 відгуків у серпні та 13,9 у травні (+221%);

Чернівецька область: 59,7 відгуків у серпні та 18,8 у травні (+218%);

Вінницька область: 31,2 відгуків у серпні та 9,9 у травні (+215%);

Волинська область: 50 відгуків у серпні та 16,6 у травні (+201%).

Як змінилася пропозиція

Оголошень про здачу однокімнатного житла за літо побільшало в областях півдня та сходу України, а саме в:

Запорізькій області: 994 оголошення в серпні та 569 у травні 2026 року (+75%);

Сумській області: 645 оголошень у серпні та 372 у травні (+73%);

Одеській області: 5 583 оголошення в серпні та 5 086 у травні (+10%).

Разом із тим кількість пропозицій зменшилась у Рівненській області на 43% (з 975 оголошень у травні до 559 у серпні), Хмельницькій на 38% (з 1 041 оголошення у травні до 648 у серпні), Миколаївській на 35% (з 764 оголошень у травні до 499 у серпні), Дніпропетровській на 32% (з 3 417 оголошень у травні до 2 316 у серпні), Тернопільській також на 32% (з 409 оголошень у травні до 280 у серпні) та Київській на 27% (з 4 484 у травні до 3 280 у серпні).

Як змінилася медіанна вартість

Загалом за літній сезон ціни на ринку довгострокової оренди переважно зростали, втім були й винятки.

Так, найбільше зростання зафіксували у таких восьми областях:

Вінницька: 16 000 грн у серпні та 13 000 грн у травні (+23%);

Харківська: 7 999 грн у серпні та 6 500 грн у травні (+23%);

Черкаська: 12 000 грн у серпні та 10 000 у травні (+20%);

Чернівецька: 15 591 грн у серпні та 13 270 грн у травні (+17%);

Одеська: 12 000 грн у серпні та 10 350 грн у травні(+16%);

Львівська: 22 375 грн у серпні та 19 521 у травні (+15%);

Тернопільська: 15 000 грн у серпні та 13 188 у травні(+14%);

Закарпатська: 24 568 грн у серпні та 21 902 у травні (+12%).

Водночас зниження медіанної вартості відбулося в Запорізькій області з 8 000 грн у травні до 7 000 грн у серпні (на 13%) та Сумській з 6 500 грн у травні до 6 000 грн у серпні (на 8%).

Ринок довгострокової оренди квартир за літо помітно змінився: у західних областях попит переважно зростав на тлі скорочення пропозиції. Найбільше зростання попиту зафіксували в Івано-Франківській, Хмельницькій, Рівненській та Тернопільській областях.

Утім на півдні та сході пропозиція житла збільшувалася, а в Запорізькій і Сумській областях разом зі зростанням кількості оголошень знижувався попит. Медіанні ціни переважно зросли — у восьми областях України приріст становив від 12% до 23%.