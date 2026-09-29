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29 вересня 2026, 17:15

Копітрейдинг на Bybit тепер охоплює TradFi: від криптовалют до безстрокових контрактів на акції

Bybit, що посідає друге місце у світі за торговим обсягом криптовалют, оголосила про підтримку безстрокових контрактів TradFi у копітрейдингу. Тепер майстер-трейдери можуть відкривати позиції на контракти, пов’язані з такими активами, як Tesla, Apple і NVIDIA, а підписники — копіювати ці позиції.

Bybit, що посідає друге місце у світі за торговим обсягом криптовалют, оголосила про підтримку безстрокових контрактів TradFi у копітрейдингу.

Нова функціональність дає користувачам копітрейдингу Classic змогу підписуватися на майстер-трейдерів, які торгують не лише криптовалютними парами, а й безстроковими контрактами TradFi. Розрахунки за всіма позиціями здійснюються в USDT. Завдяки Bybit користувачі можуть отримувати цінову експозицію до традиційних фінансових активів без необхідності відкривати окремий брокерський рахунок. Безстрокові контракти TradFi на Bybit доступні для торгівлі 24/7, що відповідає безперервній моделі безстрокових контрактів.

Щоб скористатися новою функцією, користувачеві Bybit, який відповідає вимогам, достатньо підписатися на майстер-трейдера в копітрейдингу Classic та копіювати його позиції з безстроковими контрактами TradFi. Незалежно від того, чи прагне користувач диверсифікувати портфель за межами криптовалют, чи лише починає працювати з традиційними активами, копітрейдинг Classic спрощує цей процес: позиціями на криптовалютні й традиційні активи можна керувати в межах одного акаунта.

У 2026 році криптоплатформи стали одними з найдинамічніше зростаючих майданчиків для торгівлі акціями, золотом та іншими традиційними активами, зокрема через безстрокові контракти. За 18 місяців до червня 2026 року щомісячний торговий обсяг TradFi-активів на провідних криптоплатформах зріс у 117 разів — із $3,32 млрд у січні 2025 року до $387,39 млрд у червні 2026 року. За перші п’ять місяців 2026 року сукупний торговий обсяг безстрокових контрактів TradFi сягнув $1,32 трлн — приблизно у 12,7 раза більше за $104,21 млрд, зафіксовані за весь 2025 рік.

Bybit продовжує розширювати доступ до різних класів активів у межах своєї продуктової екосистеми, розвиваючи бачення нової фінансової платформи. Нова функціональність безстрокових контрактів TradFi доступна в копітрейдингу Classic. Діють умови.

Джерело: Мінфін
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