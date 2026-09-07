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7 вересня 2026, 14:00

Глава НБУ розповів, коли включать друкарський верстат

Національний банк України не розглядає емісію гривні як засобу фінансування дефіциту державного бюджету. За словами голови НБУ Андрія Пишного, регулятор вважає такий механізм небажаним та шкідливим для макрофінансової стабільності, оскільки надмірне збільшення грошової маси створює інфляційний тиск.

Національний банк України не розглядає емісію гривні як спосіб фінансування дефіциту державного бюджету.

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Пишний нагадав, що Україна вже використала емісійне фінансування після початку повномасштабної війни. 2022 року через цей механізм до державного бюджету було направлено майже 400 млрд грн.

Ці кошти були необхідні підтримки державних фінансів за умов різкого падіння економічної активності та масштабного зростання витрат. В результаті наслідком стало посилення інфляції: за підсумками 2022 року вона досягла майже 27%.

НБУ відмовився від емісії з 2023 року

Після першого шоку війни Україна почала відновлювати внутрішній ринок державних запозичень та шукати альтернативні джерела фінансування дефіциту.

За словами Пишного, з січня 2023 року НБУ не здійснював емісії для покриття бюджетного дефіциту. Натомість держава спирається на внутрішні запозичення та фінансову допомогу.

Глава НБУ зазначив, що саме збереження цього підходу дозволяє стримувати інфляційні ризики та підтримувати довіру до гривні.

Чи може НБУ знову надрукувати гроші

Пишний не виключає, що за надзвичайних обставин така потреба може виникнути теоретично. Однак зараз це питання не розглядається .

За його словами, міжнародної фінансової підтримки, обсяги якої вже узгоджені, має вистачити для покриття потреб України у 2026−2027 роках. Тому завдання уряду та НБУ забезпечити виконання домовленостей з міжнародними партнерами та не повертатися до емісійного фінансування.

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Фактично позиція регулятора полягає в тому, що «друкарський верстат» повинен залишатися крайнім заходом. Його використання покриття бюджетних потреб може швидко збільшити кількість грошей економіки, посилити попит і, як наслідок, прискорити інфляцію.

Тому НБУ вважає відмову від емісії одним із ключових елементів збереження макрофінансової стабільності під час війни.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+60
PavloSV
PavloSV
7 вересня 2026, 15:42
#
Його й не виключали, бо треба підтримувати потужність.
+
+15
Megalodon Art
Megalodon Art
7 вересня 2026, 16:24
#
Фінансується бюджет з міжнародної підтримки
+
+45
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
7 вересня 2026, 16:31
#
Вибори в Німеччині якби натякають, що це ненадійна стратегія.
+
0
bagration
bagration
7 вересня 2026, 18:21
#
Те, що це ненадійна стратегія продемонстрували вибори в США. Але хто сказав, що в України взагалі є стратегія?)
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