Глава НБУ розповів, коли включать друкарський верстат

Національний банк України не розглядає емісію гривні як засобу фінансування дефіциту державного бюджету. За словами голови НБУ Андрія Пишного, регулятор вважає такий механізм небажаним та шкідливим для макрофінансової стабільності, оскільки надмірне збільшення грошової маси створює інфляційний тиск.

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Пишний нагадав, що Україна вже використала емісійне фінансування після початку повномасштабної війни. 2022 року через цей механізм до державного бюджету було направлено майже 400 млрд грн.

Ці кошти були необхідні підтримки державних фінансів за умов різкого падіння економічної активності та масштабного зростання витрат. В результаті наслідком стало посилення інфляції: за підсумками 2022 року вона досягла майже 27%.

НБУ відмовився від емісії з 2023 року

Після першого шоку війни Україна почала відновлювати внутрішній ринок державних запозичень та шукати альтернативні джерела фінансування дефіциту.

За словами Пишного, з січня 2023 року НБУ не здійснював емісії для покриття бюджетного дефіциту. Натомість держава спирається на внутрішні запозичення та фінансову допомогу.

Глава НБУ зазначив, що саме збереження цього підходу дозволяє стримувати інфляційні ризики та підтримувати довіру до гривні.

Чи може НБУ знову надрукувати гроші

Пишний не виключає, що за надзвичайних обставин така потреба може виникнути теоретично. Однак зараз це питання не розглядається .

За його словами, міжнародної фінансової підтримки, обсяги якої вже узгоджені, має вистачити для покриття потреб України у 2026−2027 роках. Тому завдання уряду та НБУ забезпечити виконання домовленостей з міжнародними партнерами та не повертатися до емісійного фінансування.

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