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29 вересня 2026, 17:00

Зимова підтримка на 19 400 грн: хто може отримати допомогу та куди подавати заяву

Жителі окремих прифронтових громад можуть отримати 19400 грн допомоги на зимовий період. Виплату призначають на одне домогосподарство, проте порядок подання заяви відрізняється залежно від розташування громади. У Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України розповіли, хто може скористатися програмою та куди звертатися.

Жителі окремих прифронтових громад можуть отримати 19 400 грн допомоги на зимовий період.
Запоріжжя

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Території, на які поширюється програма, розподілили на два переліки з урахуванням відстані до лінії фронту та механізму фінансування. Тому перед поданням заяви потрібно перевірити, до якого саме переліку входить громада.

Якщо громада розташована за 0−20 км від фронту

Для громад із першого переліку заяву можна подати у сервісному центрі Пенсійного фонду України, ЦНАПі або відповідному виконавчому органі місцевої ради.

Звернутися також можна до військової адміністрації населеного пункту, якщо її утворено, або до визначеного нею органу.

Якщо громада розташована за 20−50 км від фронту

Для громад із другого переліку заяву приймає виконавчий орган сільської, селищної, міської чи районної у місті ради. Подати документи також можна до військової адміністрації населеного пункту, якщо її утворено, або до визначеного нею органу.

Уточнити умови отримання виплати та порядок подання заяви можна в Контакт-центрі Пенсійного фонду України за номером 0 800 503 753. Під час дзвінка потрібно натиснути кнопку «8». Фахівець уточнить регіон проживання, повідомить про право на виплату та підкаже, куди саме потрібно звернутися.

Подавати кілька заяв до різних установ не потрібно. Одне домогосподарство може отримати лише одну виплату.

Заяву на отримання допомоги потрібно подати до 30 жовтня 2026 року.

Нагадаємо, у липні 2026 року гуманітарні організації ООН представили План реагування на осінньо-зимовий період 2026−2027 років. У межах плану планується залучити 358 млн доларів, щоб надати допомогу 2,1 млн українців.

Джерело: Мінфін
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