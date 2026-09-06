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6 вересня 2026, 11:42

В Україні кількість «пізніх» пенсіонерів зросла у 20 разів

В Україні кількість тих, хто працює до 65 років, збільшилась у 20 разів. Це стало результатом збільшення вимог щодо стажу для виходу на пенсію вчасно (в 60 років), а також загальної тенденції зі зменшення середньої тривалості стажу українців. Про це йдеться в публікації OBOZ.UA.

В Україні кількість тих, хто працює до 65 років, збільшилась у 20 разів.

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Як змінилася кількість «пізніх» пенсіонерів

За чотири роки кількість «пізніх» (віком від 65 років) пенсіонерів зросла майже в 20 разів.

Так, якщо у 2022-му з нових пенсіонерів усього 971 вийшов на пенсію з 65 років (при тому щороку пенсію призначають приблизно 430 тис. осіб, а у 2022-му норматив щодо стажу складав 29 років), то у 2023-му таких українців було вже трохи більше ніж 5 тис. осіб.

У 2024-му — 8,9 тис., а минулого року — вже 18,6 тис. Загалом, ймовірно, вже цього року близько 5% з усіх нових пенсіонерів будуть віком від 65 років.

У 2017-му в Мінсоці рахували, що з 2028-го у 65 років на пенсію виходитимуть близько 5% українців, а у 63 роки — ще 40%. Хоча, як виявилось, така статистика була занадто оптимістичною.

Вже зараз очевидно, що більшість українців за кілька років не зможе вчасно вийти на заслужений відпочинок. І про це, зокрема, свідчать і дані щодо середнього стажу.

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Так, якщо у 2022-му в середньому українці встигали заробити 35 років і 4 місяці стажу (цього достатньо, щоб виконати найжорсткішу норму), то зараз середній стаж знизився на 2 роки. Українець, який виходить на пенсію у 2026-му, в середньому має 33 роки і 4 місяці стажу.

І вже наступного року середнього стажу не вистачатиме для виходу на пенсію вчасно. З кожним роком середня тривалість стажу знижується. Це пов'язано зокрема із запровадженням з 2004 року електронного обліку стажу. Якщо, наприклад, у 90-х міг зараховуватися стаж за період, коли людина фактично не працювала, не отримувала зарплату, але була оформлена на підприємстві, то з 2004-го рахують тільки ті місяці, за які були сплачені внески із зарплати.

Крім того, в стаж перенесли/перестали враховувати, наприклад, період навчання у вишах чи закладах професійно-технічної освіти.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
R S
R S
6 вересня 2026, 12:32
#
Эти цифры говорят о том, что на нищенскую пенсию в Украине прожить невозможно.
Вот и приходится пенсионерам работать после достижения 60 лет.
+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
6 вересня 2026, 12:34
#
Що за пенсія — пережиток СРСРу. Нехай працюють до кінця життя і з робочого місця виносять вперед ногами в крематорій. Це буде так по європейськи))
+
+15
Олександр Савчук
Олександр Савчук
6 вересня 2026, 13:55
#
Не знав, що в Європі немає пенсійного забезпечення.
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