Пенсіонерам у вересні доплатять до 570 гривень: хто має право

У вересні частина українських пенсіонерів може отримати щомісячну вікову доплату. Вона передбачена для людей, яким виповнилося 70, 75 або 80 років.

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Розмір надбавки залежить від віку, а Пенсійний фонд України призначає її автоматично. Про це повідомляє видання «На пенсії». Однак отримати доплату можуть не всі пенсіонери відповідної вікової категорії: є обмеження за загальним розміром пенсійної виплати.

Скільки доплачують після 70, 75 та 80 років

Вікова надбавка встановлюється у таких розмірах:

до 300 грн — після досягнення 70 років;

до 456 грн — після 75 років;

до 570 грн — після 80 років.

Вид пенсії при цьому не має значення. Доплату можуть отримувати люди, які мають пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років.

Головна умова — загальний розмір пенсії разом з усіма доплатами, підвищеннями та іншими передбаченими виплатами не повинен перевищувати 10 340,35 грн. Якщо пенсія вища за цей ліміт, вікова надбавка не призначається.

Чи потрібно оформлювати доплату

Звертатися до Пенсійного фонду для оформлення вікової надбавки не потрібно. Якщо пенсіонер відповідає встановленим вимогам, ПФУ призначає виплату автоматично з дня досягнення 70, 75 або 80 років.

Якщо день народження припадає не на перше число місяця, за перший місяць доплату нараховують пропорційно кількості днів, що залишилися до його завершення.

Якщо після досягнення відповідного віку пенсія не збільшилася, інформацію можна перевірити в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ або звернутися до сервісного центру.

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Якою має бути мінімальна пенсія у 2026 році

Окремо держава гарантує мінімальний рівень пенсійної виплати для окремих категорій пенсіонерів. Якщо після всіх передбачених нарахувань пенсія нижча за гарантований розмір, ПФУ здійснює доплату.

У 2026 році гарантована мінімальна виплата становить:

4 213 грн — для пенсіонерів віком від 80 років за наявності щонайменше 20 років страхового стажу у жінок або 25 років у чоловіків;

4 050 грн — для людей віком від 70 до 79 років зі стажем не менш як 30 років у жінок або 35 років у чоловіків;

3 725 грн — для пенсіонерів молодших за 70 років за наявності такого самого необхідного страхового стажу.

Якщо необхідного страхового стажу немає, гарантований розмір виплати визначають з урахуванням фактичної тривалості стажу.