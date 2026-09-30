Компенсація воєнних збитків бізнесу: Кабмін розширив програму на Київ і область

Уряд розширив чинну програму компенсації воєнних збитків бізнесу на Київ і Київську область. До переліку майна додали пальне, вантажівки понад 7,5 тонни, сільгосптехніку та бензовози. Водночас із процедури отримання компенсації прибрали кілька етапів, які раніше могли затягувати підготовку документів на 3−4 місяці.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

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Підприємствам більше не потрібно вносити дані до Реєстру пошкодженого/знищеного майна та проходити огляди комісій органів місцевого самоврядування. За даними Мінекономіки, раніше ці процедури могли затягувати збір необхідних документів на 3−4 місяці.

Зміни стосуються програми, передбаченої постановою № 1541. Її умови розширили постановою № 1157. Водночас граничний розмір компенсації залишився без змін — до 30 млн грн. За даними РБК-Україна, черги на розгляд заявок уже сягають 270 пакетів.

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Компенсація страхових премій

Окремо уряд змінив другий компонент програми, який передбачає компенсацію страхових премій. Ліміт такої компенсації збільшили з 3 до 5 млн грн на один договір.

Вимоги до типу майна в цьому компоненті фактично зняли. Тепер можна страхувати товарні запаси та вантажі, якщо це погодить страховик.

Механізм компенсації страхових премій також поширили на орендоване майно. Одноразовий внесок становить 0,5% від суми ймовірного збитку, але не може перевищувати 150 тис. грн.

Окрема програма на 58,7 млрд грн

Розширення чинної програми відбувається на тлі підготовки урядом окремої масштабнішої програми страхування бізнесу від воєнних ризиків. У проєкті держбюджету на 2027 рік на неї передбачено 58,7 млрд грн.

Її планують запустити з січня 2027 року. Водночас, за даними джерела, для цього ще потрібно знайти джерела фінансування та ухвалити необхідні рішення. Основним джерелом коштів уряд розглядає підвищення ПДВ з 20% до 21%, однак відповідного законопроєкту поки немає.

За запропонованою моделлю First-loss держава та донори мають покривати перший шар збитків, а компенсація для однієї компанії може сягати 10 млн доларів.