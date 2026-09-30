Енергетика під ударом: Корецький заявив про наймасованішу атаку

Цієї ночі росія завдала наймасованішої комбінованої атаки по енергетичній інфраструктурі з кінця минулого опалювального сезону, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

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Масована атака

«Починаючи з літа фактично не було й дня, коли ворог не атакував би енергетичну інфраструктуру. Але настільки масована й комбінована атака відбулася вперше з кінця минулого опалювального сезону», — написав Корецький.

За його словами, у результаті нічної атаки є пошкодження та руйнування.

«Чекаю детальну доповідь щодо стану обладнання та строків відновлення.

Органи місцевої влади повинні перевірити готовність систем резервного живлення критичних обʼєктів в громадах та якнайшвидше завершити всі роботи з їх встановлення та підключення.

Загалом від учорашнього вечора під ударом перебували 11 регіонів країни. Окрім енергетики, ворог знову бив по житлових будинках, соціальній інфраструктурі, цивільних підприємствах та залізниці", — підсумував він.

Відновлення енергетики

У частині регіонів аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися, в інших — щойно це дозволяють безпекові умови, повідомили в «Укренерго».

Також росія атакувала Трипільську ТЕС, де пошкоджено генеруюче обладнання.

Водночас у деяких областях повітряна тривога ще триває. Міненерго зазначило, що застосування обмежень електропостачання 30 вересня наразі не прогнозується.

У Києві енергетикам ДТЕК вдалося повернути електропостачання для 8000 родин після пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок масованої атаки. Компанія повідомила, що продовжує аварійні роботи.