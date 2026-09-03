Топ-5 новин за четвер: новий Трудовий кодекс, інвестиції в ОВДП та стрибки золота

У Києві відбулася робоча зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм. Головними темами переговорів стали оцінка фінансових потреб України на 2026−2027 роки та підготовка збалансованого проєкту державного бюджету на 2027 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Вклади до запитання: як майже непомітно створити фінансову подушку безпеки

Гроші на мрію чи гроші на чорний день — незалежно від того, як ми це називатимемо, але навіть з невеликої зарплати варто відкладати бодай якусь суму, аби створити для себе мінімальну подушку безпеки. Зробити це майже непомітно допоможуть вклади до запитання — депозити чи накопичувальні рахунки, які дозволяють заощаджувати, але при цьому ви не втрачаєте доступ до грошей на певний період, як при строкових вкладах.

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