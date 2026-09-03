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3 вересня 2026, 20:00

Топ-5 новин за четвер: новий Трудовий кодекс, інвестиції в ОВДП та стрибки золота

Українці наростили інвестиції в ОВДП до найвищого рівня в історії

Станом на 1 вересня 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб перевищив 163 млрд грн — це найвищий показник за всю історію внутрішнього ринку державних облігацій.

Новий Трудовий кодекс знову подали до Ради: що пропонують змінити

Кабінет Міністрів повторно ухвалив проєкт нового Трудового кодексу та вніс його на розгляд Верховної Ради. Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля.

Транші під загрозою: Україна та МВФ обговорюють бюджет та реформи

У Києві відбулася робоча зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм. Головними темами переговорів стали оцінка фінансових потреб України на 2026−2027 роки та підготовка збалансованого проєкту державного бюджету на 2027 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Вклади до запитання: як майже непомітно створити фінансову подушку безпеки

Гроші на мрію чи гроші на чорний день — незалежно від того, як ми це називатимемо, але навіть з невеликої зарплати варто відкладати бодай якусь суму, аби створити для себе мінімальну подушку безпеки. Зробити це майже непомітно допоможуть вклади до запитання — депозити чи накопичувальні рахунки, які дозволяють заощаджувати, але при цьому ви не втрачаєте доступ до грошей на певний період, як при строкових вкладах.

Золото скаче в ціні: чи варто в нього й надалі інвестувати, як у захисний актив?

Золото, на перший погляд, поводиться не зовсім як захисний актив через надто велику волатильність цін. Але чому тоді великі інвестори не відмовляються від нього, а, навпаки, збільшують вклади, навіть на тлі зростаючої ціни, і які перспективи «золотих» цін на найближче майбутнє?

Джерело: Мінфін
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