Недоотримана пенсія військового може перейти спадкоємцям: у Раді зареєстрували новий законопроєкт

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 вересня 2026, 10:45

Недоотримана пенсія військового може перейти спадкоємцям: у Раді зареєстрували новий законопроєкт

У Верховній Раді пропонують змінити правила виплати пенсії, яку військовий пенсіонер не встиг отримати за життя. Про це пише Судово-юридична газета. Якщо родичі не звернуться по ці гроші протягом шести місяців, їх хочуть дозволити включати до складу спадщини. Йдеться про законопроєкт № 16088, зареєстрований 21 вересня 2026 року.

У Верховній Раді пропонують змінити правила виплати пенсії, яку військовий пенсіонер не встиг отримати за життя.


► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини


Зараз недоотримана через смерть військового пенсіонера пенсія виплачується визначеним законом членам його сім'ї. При цьому закон прямо передбачає, що такі кошти не входять до складу спадщини.

Автори законопроєкту хочуть змінити цю норму. Якщо членів сім'ї, які мають право на виплату, немає або вони не звернулися по гроші протягом шести місяців, недоотриману суму пропонують включати до спадщини.

Тоді її можна буде отримати вже за загальними правилами спадкування.


Читайте також: Виплати військовим: уряд спрямує 33,6 млрд грн із резерву оборони


Хто зможе отримати гроші

Безпосередньо претендувати на недоотриману пенсію зможуть члени сім'ї, які проживали з пенсіонером на момент його смерті. Також це стосуватиметься непрацездатних членів сім'ї, які перебували на його утриманні, навіть якщо вони проживали окремо.

Якщо таких осіб кілька, кошти пропонується ділити між ними порівну.

Таким чином, законодавці хочуть чітко визначити долю грошей, які вже були нараховані пенсіонеру, але залишилися невиплаченими після його смерті.

Фактично пропонується наблизити правила для військових пенсіонерів до загального механізму, за яким після спливу шестимісячного строку недоотримана пенсія може входити до спадщини.

Законопроєкт поки що лише зареєстрований у Верховній Раді та має пройти подальший розгляд.


Як ми писали, кредити військовим автоматично не спишуть: депутатка розвіяла головний міф про законопроєкт № 15458

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами