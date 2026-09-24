Недоотримана пенсія військового може перейти спадкоємцям: у Раді зареєстрували новий законопроєкт

У Верховній Раді пропонують змінити правила виплати пенсії, яку військовий пенсіонер не встиг отримати за життя. Про це пише Судово-юридична газета. Якщо родичі не звернуться по ці гроші протягом шести місяців, їх хочуть дозволити включати до складу спадщини. Йдеться про законопроєкт № 16088, зареєстрований 21 вересня 2026 року.



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Зараз недоотримана через смерть військового пенсіонера пенсія виплачується визначеним законом членам його сім'ї. При цьому закон прямо передбачає, що такі кошти не входять до складу спадщини.

Автори законопроєкту хочуть змінити цю норму. Якщо членів сім'ї, які мають право на виплату, немає або вони не звернулися по гроші протягом шести місяців, недоотриману суму пропонують включати до спадщини.

Тоді її можна буде отримати вже за загальними правилами спадкування.



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Хто зможе отримати гроші

Безпосередньо претендувати на недоотриману пенсію зможуть члени сім'ї, які проживали з пенсіонером на момент його смерті. Також це стосуватиметься непрацездатних членів сім'ї, які перебували на його утриманні, навіть якщо вони проживали окремо.

Якщо таких осіб кілька, кошти пропонується ділити між ними порівну.

Таким чином, законодавці хочуть чітко визначити долю грошей, які вже були нараховані пенсіонеру, але залишилися невиплаченими після його смерті.

Фактично пропонується наблизити правила для військових пенсіонерів до загального механізму, за яким після спливу шестимісячного строку недоотримана пенсія може входити до спадщини.

Законопроєкт поки що лише зареєстрований у Верховній Раді та має пройти подальший розгляд.



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