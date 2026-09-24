Іноземні інвестори назвали три головні вимоги до України: результати опитування бізнесу

Український бізнес стикається з кадровим дефіцитом, зростанням витрат і низькою довірою до державних інституцій. На це звернула увагу народна депутатка Ніна Южаніна, коментуючи результати нового дослідження Ради бізнес-омбудсмена.



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У дослідженні взяли участь 319 підприємств із 20 регіонів України. За даними Ради бізнес-омбудсмена, 70,8% компаній назвали головною проблемою дефіцит кадрів, ще 48,7% вказали на подорожчання ресурсів. Водночас 63,6% підприємств низько оцінюють захист прав власності, а 63,1% не довіряють судам.

Попри ці проблеми, український бізнес активно орієнтується на європейський ринок. 61,1% опитаних компаній уже експортують до ЄС, ще 9,9% планують почати експорт. Серед основних перешкод бізнес називає високі витрати на вихід на європейські ринки та сильну конкуренцію.



Окремі побажання іноземних інвесторів

Окремо Южаніна звернула увагу на очікування іноземних інвесторів. За результатами дослідження, 90% з них очікують від держави зниження рівня корупції, 75% — спрощення процедур, а 65% — кращого доступу до правосуддя.

На думку депутатки, ці показники свідчать, що для інвестиційної привабливості України важливі не лише державні програми фінансової підтримки бізнесу, а й передбачувані правила роботи, захист прав власності та ефективність державних інституцій.



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Водночас саме дослідження показує, що жоден із опитаних іноземних інвесторів не заявив про відсутність інтересу до України. Найбільш привабливими для них галузями стали енергетика та оборонна промисловість.



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