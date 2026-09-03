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3 вересня 2026, 9:26

Транші під загрозою: Україна та МВФ обговорюють бюджет та реформи

У Києві відбулася робоча зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм. Головними темами переговорів стали оцінка фінансових потреб України на 2026−2027 роки та підготовка збалансованого проєкту державного бюджету на 2027 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

У Києві відбулася робоча зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм.

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Що обговорили сторони

Під час консультацій представники України та МВФ проаналізували наявні джерела покриття бюджетних потреб. Також сторони напрацювали план спільних дій для збереження фінансової стійкості держави.

За словами прем'єра, попри регулярні сигнали повітряної тривоги, представники Фонду продовжують очну роботу в українській столиці.

Чому це важливо

Переговори відбуваються на тлі ризиків для подальшого зовнішнього фінансування України.

Раніше повідомлялося, що наступний транш МВФ на $1,66 млрд опинився під загрозою через недостатній прогрес у виконанні структурних реформ та повільне ухвалення необхідних законопроєктів.

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Крім того, Верховна Рада не підтримала три законопроєкти, ухвалення яких могло б відкрити Україні понад $4 млрд міжнародної підтримки. Ще два провалені закони стосуються програми МВФ.

Що було раніше

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала переговори в Києві 31 серпня. У фокусі консультацій — економічна ситуація, потреби державного бюджету та подальша співпраця України з Фондом.

Читайте також: Бюджет недоотримав понад 33 млрд грн: чому ситуація з держфінансами ускладнюється

Що це означає

Від результатів переговорів із МВФ залежатиме не лише подальше фінансування за програмою Фонду, а й загальна довіра міжнародних партнерів до здатності України виконувати взяті зобов’язання.

Для бюджету на 2027 рік це має особливе значення, оскільки Україна потребує підтверджених джерел покриття видатків і стабільного графіка зовнішньої підтримки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
3 вересня 2026, 10:17
#
Нужно делать по требованиям МВФ все, чтобы быстрее быть в ЕС и НАТО, не понимаю почему депутаты не голосуют за явно позитивные законопроекты, хотя Президент Зеленский сказал им это сделать. Уверен что СБУ и ГУР разберутся с этим.
+
+37
kadaad1988
kadaad1988
3 вересня 2026, 12:17
#
Прикольный стеб про «позитивные» законы!
+
0
bosyak
bosyak
3 вересня 2026, 13:34
#
Напевно тому що по перше закони не «позитивні», а по друге, депутати мають захищати інтереси виборців, а не президента чи уряду. Держава трохи забула, що вона всього лише виконавча гілка влади і виконує те що вирішила законодавча. Демократія це складно, якщо йти по Вашому — нафіга тоді рада. Випустив президент указ та й все по тому.
+
+38
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
3 вересня 2026, 14:56
#
Кто депутатам платит в конвертах, тот «девушку и танцует». То же самое касается и государства в целом — кто выдаёт кредиты, тот и управляет страной. При чём тут граждане и избиратели? Они правительству и спонсорам интересны исключительно в качестве пушечного мяса.
+
+8
Romanenkas17
Romanenkas17
3 вересня 2026, 15:04
#
Яке єс і нато? тобі ж прямом текстом сказали що в єс не беруть! а в нато і так взяли у вигляді «м'яса», що тобі ще треба?
+
0
youknow
youknow
3 вересня 2026, 11:32
#
Що з вами «обсуждать», ви постійно «косячите», чим ви взагалі займались… хоча і так все зрозуміло ..«потужні менеджери».
Серед невиконаних зобов’язань: зміни у сфері державної служби, прозорий відбір прокурорів, посилення незалежності наглядових рад державних підприємств, виконання Стратегії захисту прав людини, а також поступове відкриття ринків газу та електроенергії.
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
3 вересня 2026, 12:25
#
Так у нас же есть «рынки» газа и электроэнергии!!! АЭС (Атомные станции)55% - 63% при себестоимости 50 копеек. Основа энергосистемы; зимой доля доходит до 58−63%, летом снижается из-за плановых ремонтов.ТЭС (Тепловые станции)12% - 15%Доля существенно сократилась из-за масштабных разрушений инфраструктуры (ранее составляла до 25−30%).ТЭЦ (Теплоэлектроцентрали)10% - 13%Обеспечивают комбинированную выработку тепла и электричества, доля традиционно выше в отопительный сезон.ГЭС (Гидроэлектростанции)5% - 7%Используются преимущественно для покрытия пиковых нагрузок в утренние и вечерние часы.ГАЭС (Гидроаккумулирующие)1.5% - 2%Маневренная генерация для балансировки энергосистемы.ВИЭ (Возобновляемые: СЭС, ВЭС)4% - 11%Суммарная доля «зеленой» энергетики сильно колеблется: от ~4% зимой до 11−19% в пиковые летние месяцы. Но тариф для населения впаривают по хотелкам 4% зеленого фуфла. Для бизнеса вообще беспридел: пооткрывали массу конторок с зиц председателями и штатом из трех человек, которые непонятным образом скупают все объемы электроэнергии и НИЧЕГО не делая перепродают бизнесу!!! Скоро с газом будет та же схема. Хотя и сейчас тариф на газ завышен , как минимум в два раза, а хотят довести до 40 гр. за куб , как минимум!
+
0
bosyak
bosyak
3 вересня 2026, 13:38
#
У Вас явні проблеми з цифрами. Наприклад немає такої собівартості на АЕС — 50 коп. Тариф не «впарюють», а визначають в незалежному органі. Бізнес платить ринкову ціну за електрику, і субсидує тарифи населення. «тариф на газ завышен» — також ні.
+
+8
Romanenkas17
Romanenkas17
3 вересня 2026, 15:03
#
Потрібно терміново збільшити податки для українців, вони все рівно будуть раді «дорозі в європу». Потім за це повісити на них кредит під заставу залишків землі і промисловості, якщо там ще щось залишилось. Бінго))
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