Транші під загрозою: Україна та МВФ обговорюють бюджет та реформи

У Києві відбулася робоча зустріч із місією Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм. Головними темами переговорів стали оцінка фінансових потреб України на 2026−2027 роки та підготовка збалансованого проєкту державного бюджету на 2027 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

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Що обговорили сторони

Під час консультацій представники України та МВФ проаналізували наявні джерела покриття бюджетних потреб. Також сторони напрацювали план спільних дій для збереження фінансової стійкості держави.

За словами прем'єра, попри регулярні сигнали повітряної тривоги, представники Фонду продовжують очну роботу в українській столиці.

Чому це важливо

Переговори відбуваються на тлі ризиків для подальшого зовнішнього фінансування України.

Раніше повідомлялося, що наступний транш МВФ на $1,66 млрд опинився під загрозою через недостатній прогрес у виконанні структурних реформ та повільне ухвалення необхідних законопроєктів.

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Крім того, Верховна Рада не підтримала три законопроєкти, ухвалення яких могло б відкрити Україні понад $4 млрд міжнародної підтримки. Ще два провалені закони стосуються програми МВФ.

Що було раніше

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала переговори в Києві 31 серпня. У фокусі консультацій — економічна ситуація, потреби державного бюджету та подальша співпраця України з Фондом.

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Що це означає

Від результатів переговорів із МВФ залежатиме не лише подальше фінансування за програмою Фонду, а й загальна довіра міжнародних партнерів до здатності України виконувати взяті зобов’язання.

Для бюджету на 2027 рік це має особливе значення, оскільки Україна потребує підтверджених джерел покриття видатків і стабільного графіка зовнішньої підтримки.