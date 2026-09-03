Новий Трудовий кодекс знову подали до Ради: що пропонують змінити

Кабінет Міністрів повторно ухвалив проєкт нового Трудового кодексу та вніс його на розгляд Верховної Ради. Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля.

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У міністерстві зазначили, що документ має комплексно оновити трудове законодавство та замінити чинний Кодекс законів про працю 1971 року сучасними правилами для працівників і бізнесу.

Що має змінити новий кодекс

У Мінекономіки заявили, що новий Трудовий кодекс запроваджує сучасну правову рамку для ринку праці.

Документ має спростити кадрові процеси, розширити можливості для гнучких форм зайнятості та зробити правила зрозумілішими для бізнесу і працівників.

Також проєкт імплементує понад 30 директив Європейського Союзу у сфері праці та соціальної політики.

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Основні зміни

Серед ключових змін, які передбачає документ:

цифровізація трудових відносин і повноцінне використання електронних документів;

сучасні види трудових договорів з урахуванням нових форм зайнятості;

модернізація системи інспекції праці із ризик-орієнтованим підходом;

нові підходи до визначення мінімальної заробітної плати;

чіткі правила щодо недискримінації, мобінгу та харасменту;

збільшення мінімальної тривалості щорічної оплачуваної відпустки;

розвиток колективних переговорів і сучасних механізмів врегулювання трудових спорів.

Чому документ вносять повторно

Проєкт Трудового кодексу вже вносили до Верховної Ради у січні 2026 року.

Однак у зв’язку зі зміною складу уряду в липні його відкликали відповідно до встановленої процедури.

Зараз Кабмін повторно подає до парламенту доопрацьований проєкт. У Мінекономіки уточнили, що документ враховує окремі технічні рекомендації Міжнародної організації праці, але його концептуальні положення залишилися незмінними.

Що це означає

Новий Трудовий кодекс має стати одним із головних законодавчих кроків для модернізації українського ринку праці.

Уряд очікує, що документ сприятиме розвитку підприємництва, формалізації зайнятості та наближенню українського трудового законодавства до стандартів ЄС.

Після повторного внесення законопроєкту Верховна Рада зможе продовжити його розгляд і перейти до подальшої роботи над документом.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», 19 січня 2026 року у Верховній Раді був зареєстрований ініційований Урядом як суб'єктом законодавчої ініціативи проєкт Трудового кодекс України (реєстр. № 14386).

Кабінет Міністрів України 7 січня ухвалив проєкт нового Трудового кодексу України. Наразі ринок праці в Україні функціонує за Кодексом законів про працю 1971 року. Розробити новий Трудовий кодекс парламент доручив уряду в травні 2022-го — на вимогу закону про дерадянізацію законодавства.