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24 вересня 2026, 9:35

Біткоїн знову падає: спотового попиту не вистачило, а ставки на ф’ючерсах призвели до масових ліквідацій на $280 млн

Біткоїн не зміг утриматися біля $87 000 і почав знижуватися через недостатній попит на спотовому ринку: 30-денний показник сукупного спотового попиту залишався на рівні близько мінус 180 000 BTC. Це означає, що пропозиція монет на ринку все ще перевищує реальний попит на них. Про це пише Cointelegraph.

Біткоїн не зміг утриматися біля $87 000 і почав знижуватися через недостатній попит на спотовому ринку: 30-денний показник сукупного спотового попиту залишався на рівні близько мінус 180 000 BTC.


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Аналітики CryptoQuant зазначають, що ситуація поступово покращується: негативний спотовий попит скорочується, а попит на ф'ючерси продовжує зростати. Водночас саме цієї підтримки з боку покупців на спотовому ринку поки недостатньо для стійкого продовження зростання.

Трейдери зробили ставку на подальше зростання

На цьому тлі значна частина трейдерів ф'ючерсного ринку продовжувала відкривати позиції на подальше зростання біткоїна.

Після прориву вище $82 тис. учасники ринку додали понад $2 млрд ф'ючерсних позицій, а відкритий інтерес перевищив $31 млрд.

Коли біткоїн розвернувся вниз і опустився нижче $84 тис., надмірне кредитне плече почало працювати проти покупців. Лише за чотири години було ліквідовано близько $280 млн довгих позицій.

Тобто частина падіння стала наслідком не лише продажів самого біткоїна, а й примусового закриття позицій трейдерів, які ставили на подальше зростання.

Чи втримається рівень $82 тисячі

Тепер увага ринку зосереджена на позначці $82 тис. За оцінкою трейдера та аналітика Rekt Capital, для продовження висхідного руху біткоїну важливо втримати цей рівень або успішно протестувати його як підтримку після можливого падіння. Втрата $82 тис. може означати повернення криптовалюти до ширшого діапазону $60−80 тис.

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Таким чином, головне питання для ринку зараз — чи з'явиться достатній реальний попит на спотовому ринку, щоб поглинути пропозицію та підтримати ціну. Якщо цього не станеться, високий рівень ф'ючерсного кредитного плеча й надалі створюватиме ризик нових хвиль ліквідацій.


Як ми повідомляли, Комітет Палати представників США схвалив законопроєкт про біткоїн-резерв Трампа

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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