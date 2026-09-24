Які кросовери з пробігом найчастіше ввозять в Україну: топ-10 моделей

З січня по серпень 2026 року український автопарк поповнили 154,8 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. За даними Укравтопрому, найбільшу частку в цьому обсязі становили кросовери — 54%. Середній вік імпортованих SUV становив 7,4 року.