З січня по серпень 2026 року український автопарк поповнили 154,8 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. За даними Укравтопрому, найбільшу частку в цьому обсязі становили кросовери — 54%. Середній вік імпортованих SUV становив 7,4 року.
24 вересня 2026, 9:10
Які кросовери з пробігом найчастіше ввозять в Україну: топ-10 моделей
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Які двигуни обирали найчастіше
Найбільшим попитом серед вживаних кросоверів користувалися бензинові моделі.
Розподіл за типом силової установки виглядав так:
- бензинові — 60%;
- дизельні — 18%;
- електромобілі — 11%;
- гібриди — 9%;
- авто з ГБО — 2%.
Топ-10 найпопулярніших моделей
Найчастіше українці імпортували такі кросовери з пробігом:
- Volkswagen Tiguan — 6261 авто;
- Audi Q5 — 5460;
- Nissan Rogue — 5402;
- Ford Escape — 3319;
- Mazda CX-5 — 2884;
- Nissan Qashqai — 2849;
- BMW X3 — 2486;
- Tesla Model Y — 2471;
- BMW X5 — 2282;
- Audi Q7 — 2230.
Таким чином, Volkswagen Tiguan став найпопулярнішим імпортованим кросовером з пробігом за перші вісім місяців 2026 року.
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Джерело: Мінфін
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