Українські аграрії втрачають до $1,2 млрд через здорожчання логістики — Висоцький

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 вересня 2026, 11:37

Українські аграрії втрачають до $1,2 млрд через здорожчання логістики — Висоцький

Українські аграрії змушені переплачувати $50−80 за кожну тонну експортованої продукції через обмеження роботи морських портів та необхідність використовувати дорожчі альтернативні маршрути. Про це міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів в інтерв'ю журналістці Ясі Лепкій.

Українські аграрії змушені переплачувати $50−80 за кожну тонну експортованої продукції через обмеження роботи морських портів та необхідність використовувати дорожчі альтернативні маршрути.
АПК

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За його оцінкою, додаткові втрати агросектору через дорожчу логістику можуть становити близько $100−120 млн на місяць.

Зерно експортують зі збитками

Найскладніша ситуація, за словами міністра, склалася з експортом зернових культур.

«Якщо ми говоримо про експорт зернових культур — він, на жаль, у більшості випадків дійсно зараз відбувається у збиток», — зазначив Висоцький.

Дещо краща ситуація з олійними культурами та продуктами переробки.

За його словами, у цьому сегменті вдається принаймні виходити на нульову рентабельність — без прибутку, але й без прямих збитків.

Під загрозою до $10 млрд

Якщо ситуацію з морськими коридорами не вдасться вирішити, потенційні втрати можуть бути значно більшими.

За оцінкою Висоцького, держава може недоотримати до $10 млрд через неможливість реалізувати залишки вирощеного врожаю.

Проблема полягає не лише у вартості доставки, а й у пропускній спроможності альтернативних маршрутів: вони не можуть повністю замінити морський експорт, який традиційно забезпечує основні обсяги поставок української аграрної продукції за кордон.

Читайте також: Україна зібрала майже 32 млн тонн зерна нового врожаю

Що це означає для агросектору

Додаткові логістичні витрати безпосередньо скорочують ціну, яку в підсумку отримує виробник за свою продукцію.

За нинішніх умов найбільший тиск припадає на зернові, де висока вартість транспортування може фактично «з'їдати» маржу виробника. Для олійних культур і продукції переробки ситуація дещо краща завдяки вищій вартості тонни продукції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
BigBend
BigBend
24 вересня 2026, 11:54
#
Воювати з хлібом — рашка країна-терорист. Відповідальний кожен житель рабсії.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами