Українські аграрії змушені переплачувати $50−80 за кожну тонну експортованої продукції через обмеження роботи морських портів та необхідність використовувати дорожчі альтернативні маршрути. Про це міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів в інтерв'ю журналістці Ясі Лепкій.
Українські аграрії втрачають до $1,2 млрд через здорожчання логістики — Висоцький
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За його оцінкою, додаткові втрати агросектору через дорожчу логістику можуть становити близько $100−120 млн на місяць.
Зерно експортують зі збитками
Найскладніша ситуація, за словами міністра, склалася з експортом зернових культур.
«Якщо ми говоримо про експорт зернових культур — він, на жаль, у більшості випадків дійсно зараз відбувається у збиток», — зазначив Висоцький.
Дещо краща ситуація з олійними культурами та продуктами переробки.
За його словами, у цьому сегменті вдається принаймні виходити на нульову рентабельність — без прибутку, але й без прямих збитків.
Під загрозою до $10 млрд
Якщо ситуацію з морськими коридорами не вдасться вирішити, потенційні втрати можуть бути значно більшими.
За оцінкою Висоцького, держава може недоотримати до $10 млрд через неможливість реалізувати залишки вирощеного врожаю.
Проблема полягає не лише у вартості доставки, а й у пропускній спроможності альтернативних маршрутів: вони не можуть повністю замінити морський експорт, який традиційно забезпечує основні обсяги поставок української аграрної продукції за кордон.
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Що це означає для агросектору
Додаткові логістичні витрати безпосередньо скорочують ціну, яку в підсумку отримує виробник за свою продукцію.
За нинішніх умов найбільший тиск припадає на зернові, де висока вартість транспортування може фактично «з'їдати» маржу виробника. Для олійних культур і продукції переробки ситуація дещо краща завдяки вищій вартості тонни продукції.
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