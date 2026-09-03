Вклади до запитання: як майже непомітно створити фінансову подушку безпеки

Гроші на мрію чи гроші на чорний день — незалежно від того, як ми це називатимемо, але навіть з невеликої зарплати варто відкладати бодай якусь суму, аби створити для себе мінімальну подушку безпеки. Зробити це майже непомітно допоможуть вклади до запитання — депозити чи накопичувальні рахунки, які дозволяють заощаджувати, але при цьому ви не втрачаєте доступ до грошей на певний період, як при строкових вкладах.

Які відсотки на вклади до запитання

Українські банки пропонують різні інструменти заощаджень, при яких клієнт має постійний доступ до своїх грошей. Це як вклади до запитання із можливістю поповнювати і знімати кошти у будь-який момент, так і різноманітні сервіси накопичення у форматі віртуальних скарбничок, конвертів чи сейфів. Також є можливості отримувати відсотки на залишок коштів на поточному рахунку.

Тут варто розуміти два важливі моменти. Перший — Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує відшкодування коштів за всіма вкладами, які залучені банком на умовах договору: банківського вкладу (депозиту) та рахунку. Тобто, незалежно від того, чи гроші розміщені на строковому депозиті, вкладі до запитання чи накопичувальному рахунку, — їхнє повернення гарантує ФГВФО.

Другий момент — відсоткові ставки. Відсотки за строковими депозитами вищі, аніж за депозитами до запитання. Скажімо, на кінець серпня середні ставки депозитів коливаються в межах 12−14,5% річних, залежно від тривалості вкладу. Окремі комерційні банки пропонують навіть до 17,5% річних. Водночас за вкладами з можливістю вільного поповнення та зняття, а також на різноманітні сейфи і конверти ставки коливаються від 2,5 до 5%.

«Задача депозиту до запитання — не максимальний заробіток, а поєднання двох важливих функцій: перша — повноцінна доступність коштів у будь-який момент, і друга — відсотки на залишок. Наприклад, в Ідея Банку є вклад у гривні „Вільні кошти“. Умовами передбачена ставка 5% річних, можливість вільного поповнення та зняття коштів, а також цілодобовий доступ до рахунку. Відсотки нараховуються щомісяця», — пояснює директор департаменту роздрібного продажу Ідея Банку Олександр Тимофіїв.

На відміну від класичних строкових депозитів, ставка за вкладом до запитання не залежить від строку, оскільки клієнт може користуватися ним практично в будь-який момент. Саме тому депозит до запитання є важливим інструментом для формування фінансової подушки. Наприклад, багато клієнтів використовують депозит «Вільні кошти» не для отримання максимального доходу, а для зберігання резерву на непередбачувані витрати, який завжди залишається під рукою. Звісно, депозит до запитання не конкурує зі строковими депозитами за рівнем дохідності, але дозволяє отримувати додатковий дохід на кошти, які залишаються доступними для повсякденних або непередбачених витрат. Саме тому вклади до запитання користуються попитом серед клієнтів, які прагнуть накопичувати кошти та одночасно зберігати до них безперешкодний доступ.

Головна перевага — гроші завжди під рукою

Головна перевага депозитів до запитання — доступність коштів, а невеликий відсоток — це, радше, бонус, аніж спосіб заробити. Скажімо, якщо у вас раптом виникла необхідність терміново зняти кошти, які у вас на строковому вкладі, ви зможете це зробити, але тоді можете втратити всі відсотки, які на нього були нараховані. Навіть якщо у вас річний депозит і минула вже більша частина строку.

«Із вкладом до запитання клієнт може у будь-який момент зняти частину або всю суму з такого рахунку без втрати вже нарахованих банком раніше відсотків, а також може регулярно поповнювати свій вклад. Наприклад, депозит „Вільні кошти“ від Ідея Банку передбачає можливість поповнення рахунку та зняття коштів протягом усього строку дії вкладу без перерахунку вже нарахованих відсотків», — відзначає Олександр Тимофіїв.

Водночас важливо звертати увагу на умови конкретного вкладу. У різних банках можуть бути свої особливості щодо порядку нарахування відсотків, вимоги щодо мінімального залишку коштів або окремих операційних лімітів.

У яких випадках варто скористатись депозитом до запитання

Насправді те, який варіант розміщення коштів вибрати, залежить від фінансової мети клієнта. Якщо людина формує резерв на непередбачувані ситуації, збирає кошти на відпустку, ремонт чи важливу покупку протягом найближчих тижнів або навіть одного-двох місяців, депозит до запитання буде доречним та цілком логічним рішенням.

До слова, раніше психологи радили людям, які схильні до необдуманих покупок, відкладати кошти у декілька конвертів і при цьому на кожному писати, для чого саме ці кошти. Наприклад, один конверт «На відпуску», інший — «На ремонт» тощо. Тепер деякі банки пропонують віртуальні конверти, сейфи чи депозити на вимогу, яким клієнт у своєму банківському додатку може давати назви на власний розсуд. Якщо є така можливість, то у назві варто вказати призначення коштів. Це один із запобіжників від спонтанних витрат.

Водночас, якщо клієнт точно знає, що певна сума йому не знадобиться протягом трьох або шести місяців, варто розглядати строковий депозит.

«Саме такий вклад дозволяє отримати вищу дохідність, а кошти на ньому розміщуються на чітко визначений строк та найчастіше з умовою заборони дострокового зняття», — пояснюють в Ідея Банку.

Яка заощаджена сума має завжди бути під рукою

Ідеально, коли у людини одночасно є декілька різних депозитів: на тривалий строк із найвищою відсотковою ставкою (зазвичай це строкові депозити у гривні на 12−24 місяців), короткі депозити на 3−6 місяців (ставки дещо менші, ніж у річних, але несуттєво), а також вклад до запитання чи накопичувальний рахунок із відсотками, який завжди під рукою.

«На мій погляд, сьогодні є сенс сформувати фінансову подушку в розмірі щонайменше трьох місячних регулярних витрат сім'ї на депозиті до запитання, а вже надлишок коштів інвестувати в прибутковіші інструменти, одним із яких є строковий депозит, — каже Олександр Тимофіїв. — Наприклад, ми бачимо, що багато клієнтів спочатку накопичують резерв на депозиті „Вільні кошти“, а після досягнення необхідної суми частину заощаджень розміщують на строкових депозитах для отримання вищого доходу».

Лайфхаки, як найлегше відкладати гроші

Успішні накопичення найчастіше починаються не з великих сум, а з дисципліни та правильної звички. Найкраще працює принцип «спочатку заплати собі», — кажуть в Ідея Банку і радять декілька способів заощаджень:

автоматично перераховувати на депозит частину зарплати відразу після надходження на картковий рахунок;

налаштувати регулярне щотижневе або щомісячне поповнення свого депозиту на певну суму;

автоматично спрямовувати на заощадження всі додаткові надходження: премії, бонуси, кешбек.

Натомість відкладати на депозит те, що залишилось в кінці місяця, — одна з найпоширеніших помилок. На практиці залишок часто виявляється значно меншим, ніж очікувалося, або ж його немає взагалі.

«Саме тому важливо, щоб інструмент накопичення не створював додаткових бар'єрів. Наприклад, депозит „Вільні кошти“ від Ідея Банку дозволяє регулярно поповнювати заощадження і водночас зберігати можливість вільно користуватися коштами за потреби, що допомагає формувати звичку накопичувати поступово й комфортно», — відзначають в установі.

Невеликі накопичення формують звичку заощаджувати

Насправді інструменти, які дозволяють заощаджувати невеликі суми, вкрай важливі для формування самої звички заощаджувати. Адже тут є важливий елемент для будь-якої діяльності — видимий результат.

«Перші накопичення дають людині відчуття контролю над власними фінансами. З'являється впевненість, що непередбачувані витрати не призведуть до стресу або необхідності терміново шукати кошти. Психологічно людині складніше накопичити саме першу відчутну суму. Але коли людина бачить перший відчутний результат власної дисципліни, змінюється її ставлення до заощаджень. Накопичення припиняють сприйматися як обмеження, власна заощадливість стає інструментом фінансової свободи», — каже Олександр Тимофіїв.

Тож експерт зазначає, що головна цінність перших накопичень — не сума накопичених коштів, а те, що людина переходить від стану фінансової вразливості до стану фінансового вибору. Така зміна мислення впливає на майбутні фінансові рішення значно сильніше, ніж будь-який фінансовий продукт чи відсоткова ставка.