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24 вересня 2026, 9:55

Дизайн євро планують оновити вже до початку 2030-х років

Банкноти євро планують оновити вже на початку 2030-х років, а поки що Європейський центральний банк підбив підсумки масштабного опитування про дизайн майбутніх купюр — свою думку висловили майже 10 мільйонів людей у Європі та за її межами, повідомляється на сайті ЄЦБ.

Банкноти євро планують оновити вже на початку 2030-х років, а поки що Європейський центральний банк підбив підсумки масштабного опитування про дизайн майбутніх купюр — свою думку висловили майже 10 мільйонів людей у Європі та за її межами, повідомляється на сайті ЄЦБ.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо показало опитуванняЗагалом в опитуванні взяли участь 9,96 мільйона осіб — це 2,6% населення зони євро, а дві третини тих, хто відповів, виявилися молодшими за 35 років.
Євро

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що показало опитування

Загалом в опитуванні взяли участь 9,96 мільйона осіб — це 2,6% населення зони євро, а дві третини тих, хто відповів, виявилися молодшими за 35 років. Опитування відбувалося з 23 липня по 21 вересня 2026 року.

Учасникам запропонували оцінити 10 попередньо відібраних варіантів дизайну, що ґрунтуються на темах «Європейська культура» та «Річки та птиці». Паралельно завершується аналогічне опитування серед репрезентативної вибірки жителів ЄС, яке на замовлення ЄЦБ провела незалежна соціологічна компанія.

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«Цей вражаючий результат показує, наскільки європейцям цікаві їхні майбутні банкноти», — зазначила Лагард, додавши, що участь громадян стала важливим кроком у підготовці нової серії купюр.

Результати обох опитувань разом із рекомендаціями незалежного журі конкурсу дизайнерів та технічною експертизою ляжуть в основу рішення Ради керуючих ЄЦБ щодо концепції майбутніх банкнот. Його мають ухвалити вже до кінця 2026 року.

Нові банкноти отримають посилений захист від підробок, а також поліпшення доступності та екологічності, при цьому старі банкноти залишаться в поводженні нарівні з новими.

Докладніше про це можна дізнатися у нашій статті «ЄЦБ запропонував європейцям вибрати дизайн нових банкнот євро».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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