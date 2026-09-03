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3 вересня 2026, 16:52

Українці наростили інвестиції в ОВДП до найвищого рівня в історії

Станом на 1 вересня 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб перевищив 163 млрд грн — це найвищий показник за всю історію внутрішнього ринку державних облігацій. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

Станом на 1 вересня 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб перевищив 163 млрд грн — це найвищий показник за всю історію внутрішнього ринку державних облігацій.

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Скільки вклали українці

Лише протягом серпня вкладення громадян в ОВДП зросли більш ніж на 3,7 млрд грн — зі 159,3 млрд грн до понад 163 млрд грн. Така динаміка свідчить про те, що державні облігації поступово стають не лише інвестиційним інструментом фінансового сектору, а й дедалі більш звичним способом збереження та примноження заощаджень для українців.

Загальний обсяг ОВДП в обігу станом на 1 вересня становив близько 2 трлн грн. Найбільшими власниками державних облігацій залишаються банки з портфелем 926,4 млрд грн. У власності Національного банку України перебувало 655,8 млрд грн ОВДП.

Портфель юридичних осіб

Портфель юридичних осіб становив 213,6 млрд грн, страхових компаній — 25,6 млрд грн, нерезидентів — 17,2 млрд грн. Обсяг ОВДП у власності територіальних громад залишався незмінним — близько 0,3 млрд грн.

Водночас держава продовжує використовувати не лише традиційні розміщення ОВДП, а й інструменти активного управління боргом. У серпні Мінфін провів 13 аукціонів із розміщення ОВДП та switch-аукціон, за результатами яких до державного бюджету було залучено близько 33 млрд грн в еквіваленті.

Обсяг задоволених заявок у межах switch-аукціону становив 15 млрд грн за номінальною вартістю. Інвесторам запропонували обміняти облігації з погашенням 30 вересня 2026 року на нові папери з датою погашення 15 серпня 2029 року. Середньозважена дохідність нового випуску становила 12,61%.

Такі операції дозволяють державі не лише залучати фінансування, а й зменшувати ризики пікових виплат та переносити частину боргового навантаження на довший горизонт. Це особливо важливо в умовах війни, коли передбачуваність графіка внутрішніх запозичень має критичне значення для стабільності державних фінансів.

Скільки залучено загалом

Загалом за січень-серпень 2026 року через внутрішній ринок державних облігацій до бюджету було залучено 343,4 млрд грн. Із них 248,2 млрд грн — через аукціони з розміщення ОВДП, ще 95,2 млрд грн — у межах аукціонів обміну.

За роки повномасштабної війни внутрішній ринок державних облігацій став одним із ключових джерел фінансування державного бюджету.

Де придбати

Придбати ОВДП може кожен охочий — через застосунок «Дія», банки або брокерів. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.

У «Дії» придбання військових облігацій займає кілька хвилин: у розділі «Послуги» необхідно обрати «Військові облігації», визначити потрібний випуск, обрати банк або брокера, заповнити контактні дані, підписати документи та здійснити оплату.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+89
IrishRepublican
IrishRepublican
3 вересня 2026, 18:30
#
Пірамідон з лайна все вище =)
+
+15
TAN72
TAN72
3 вересня 2026, 18:51
#
Ну значит скоро ПДВ😂
+
+43
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
3 вересня 2026, 21:32
#
Великий потужник деньги ищет чтобы хотя бы 2026 год протянуть, готов даже за счёт денег выделенных на 2027 год (а потом хоть потоп), экономику уже неделю «выносят» 24/7 — самое время наращивать инвестиции в облигации.
Моё почтение оптимизму наших граждан.
+
+30
matroskin
matroskin
3 вересня 2026, 22:47
#
Це заключення на рівні бабок під підїздом.
Зараз основне завдання ОВДП вилучать з обігу гривню.
Якщо цього не робить країну накриє девальвація.
+
0
financialGenius
financialGenius
3 вересня 2026, 23:47
#
Так она и так девальвирует или вы цены в магазинах не замечаете . Даже я знаю что яица в Киеве по цене как в Швейцарии. Или вы не можете посмотреть курс доллара к гривне с 22 года и понять что эти овдп даже курсовую разницу не могут закрыть и проще купить валюту и не рисковать давая свои сборедения что бы тебе столько же возвратили или даже меньше в баксах .
+
0
financialGenius
financialGenius
3 вересня 2026, 23:44
#
Прям по методичке совка, не помню что там было книжки или ваучеры которые «принесли» много блага , а потом у половины населения ммм умножило их накопления на 0 и скорей всего эта пирамида тоже организовалась властью что бы подстричь оленей. Ну по живем увидим что с овдп будет , особенно когда через пару лет будет в мире снова кризис.
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