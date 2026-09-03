Українці наростили інвестиції в ОВДП до найвищого рівня в історії

Станом на 1 вересня 2026 року портфель ОВДП у власності фізичних осіб перевищив 163 млрд грн — це найвищий показник за всю історію внутрішнього ринку державних облігацій. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

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Скільки вклали українці

Лише протягом серпня вкладення громадян в ОВДП зросли більш ніж на 3,7 млрд грн — зі 159,3 млрд грн до понад 163 млрд грн. Така динаміка свідчить про те, що державні облігації поступово стають не лише інвестиційним інструментом фінансового сектору, а й дедалі більш звичним способом збереження та примноження заощаджень для українців.

Загальний обсяг ОВДП в обігу станом на 1 вересня становив близько 2 трлн грн. Найбільшими власниками державних облігацій залишаються банки з портфелем 926,4 млрд грн. У власності Національного банку України перебувало 655,8 млрд грн ОВДП.

Портфель юридичних осіб

Портфель юридичних осіб становив 213,6 млрд грн, страхових компаній — 25,6 млрд грн, нерезидентів — 17,2 млрд грн. Обсяг ОВДП у власності територіальних громад залишався незмінним — близько 0,3 млрд грн.

Водночас держава продовжує використовувати не лише традиційні розміщення ОВДП, а й інструменти активного управління боргом. У серпні Мінфін провів 13 аукціонів із розміщення ОВДП та switch-аукціон, за результатами яких до державного бюджету було залучено близько 33 млрд грн в еквіваленті.

Обсяг задоволених заявок у межах switch-аукціону становив 15 млрд грн за номінальною вартістю. Інвесторам запропонували обміняти облігації з погашенням 30 вересня 2026 року на нові папери з датою погашення 15 серпня 2029 року. Середньозважена дохідність нового випуску становила 12,61%.

Такі операції дозволяють державі не лише залучати фінансування, а й зменшувати ризики пікових виплат та переносити частину боргового навантаження на довший горизонт. Це особливо важливо в умовах війни, коли передбачуваність графіка внутрішніх запозичень має критичне значення для стабільності державних фінансів.

Скільки залучено загалом

Загалом за січень-серпень 2026 року через внутрішній ринок державних облігацій до бюджету було залучено 343,4 млрд грн. Із них 248,2 млрд грн — через аукціони з розміщення ОВДП, ще 95,2 млрд грн — у межах аукціонів обміну.

За роки повномасштабної війни внутрішній ринок державних облігацій став одним із ключових джерел фінансування державного бюджету.

Де придбати

Придбати ОВДП може кожен охочий — через застосунок «Дія», банки або брокерів. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 000 грн, 1 000 доларів США або 1 000 євро.

У «Дії» придбання військових облігацій займає кілька хвилин: у розділі «Послуги» необхідно обрати «Військові облігації», визначити потрібний випуск, обрати банк або брокера, заповнити контактні дані, підписати документи та здійснити оплату.