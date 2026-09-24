Долар дорожчає, євро дешевшає: курс валют на 24 вересня

У четвер, 24 вересня, середній курс долара додав 9 копійок у купівлі та 8 копійок у продажу. Курс євро втратив 10 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,66−45,15 грн. Євро купують за 50,97 грн, а продають за 51,65 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,85−45,00, євро — 51,51−51,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,89−44,92 грн. Торги з євро проходять на рівні 51,11−51,14 грн.

Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюти