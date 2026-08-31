Українська монета «Тримаймо стрій!» перемогла у міжнародному конкурсі

Як повідомляє НБУ , українська пам’ятна монета «Тримаймо стрій!» здобула перемогу в номінації «Найбільш надихаюча монета» міжнародного конкурсу «Монета року». Результати оголосили 27 серпня у Піттсбурзі, штат Пенсільванія, під час Всесвітньої виставки грошей.

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Цьогоріч експерти оцінювали близько 600 монет із 41 країни світу, випущених у 2025 році. Конкурс проводять видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Цьогоріч він відбувся вже 43-й раз.

На першому етапі журі сформувало список зі 100 монет — по 10 у кожній із 10 номінацій.

До нього потрапили дві українські монети:

«Тримаймо стрій!» — нейзильбер, номінал 5 грн, художник Андрій Сагач;

«Світ мистецтва кутюр'є. Любов Панченко» — срібло, номінал 10 грн, художник Андрій Сагач.

У результаті «Тримаймо стрій!» стала переможницею своєї категорії та увійшла до фінальної десятки найкращих монет конкурсу.

Що відомо про монету

Національний банк України ввів «Тримаймо стрій!» в обіг 24 лютого 2025 року до третьої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії. Монета присвячена українським військовим та єдності суспільства під час війни.

На аверсі зображені військовослужбовці, які з'єднали руки в колективному рукостисканні. На тлі розміщені лінії оборони та напрямки бойових дій, що формують композицію, схожу на тризуб. На реверсі — військові, які рухаються вперед, військова техніка та силуети цивільних людей, що символізують тил.

Монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Її оголошений і фактичний тираж становить 50 000 штук. Художник монети — Андрій Сагач, скульптори — Володимир Атаманчук та Анатолій Демяненко.

Нагадаємо

Як раніше писав «Мінфін», інтерес до українських пам’ятних монет останніми роками зростає не лише серед колекціонерів. Окремі випуски після старту продажів Нацбанку суттєво дорожчають на вторинному ринку. Наприклад, за даними «Мінфіну», деякі монети 2025 року вже у 2026 році демонстрували приріст вартості на 100% і більше.

Для «Тримаймо стрій!» міжнародна нагорода стала черговим визнанням української нумізматики на світовому конкурсі. Українські монети вже не вперше потрапляють до числа номінантів та переможців «Монети року».

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