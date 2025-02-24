НБУ увів в обіг нову пам’ятну монету — «Тримаймо стрій!» (відео)

До третіх роковин від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Національний банк України відкарбував нову пам’ятну монету «Тримаймо стрій!». Про це йдеться у повідомленні НБУ .

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Що відомо про монету

Вона присвячена незламності українських військових, які самовіддано боронять Батьківщину на всіх найгарячіших ділянках протистояння, та єднанню всіх українців на шляху до справедливої Перемоги.

Дизайн нової монети

На аверсі пам’ятної монети «Тримаймо стрій!» зображено українських захисників, які поєднали руки в колективному рукостисканні в колі єдності. Ця композиція підкреслює згуртованість перед боєм, готовність до захисту рідної землі. На задньому тлі схематично зображено лінії оборони та напрямки бойових дій, що візуально нагадують тризуб.

На реверсі монети продовжено тематику аверсу — зображені воїни, які впевнено йдуть у наступ. У верхній частині монети півколом розміщено напис ТРИМАЙМО СТРІЙ, а також стилізовані зображення військової техніки, що уособлюють силу та міць українського війська. За спинами воїнів — надійний тил, представлений силуетами цивільних людей різних професій, які щоденно працюють, допомагають і донатять заради спільної перемоги.

Де придбати

Пам’ятна монета «Тримаймо стрій!» введена в обіг 24 лютого 2025 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж — до 50 000 штук у сувенірному пакованні.

Придбати цю монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 25 лютого 2025 року, а також у банків-дистриб'юторів (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку).