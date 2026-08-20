Інвестиційні хіти українських монет літа-2026: на чому вже заробили майже 500%

У своїх нещодавніх статтях щодо української нумізматики я розповідав про декілька перспективних, із погляду інвестицій, нових випусків українських пам'ятних монет. Сьогодні, на прохання читачів «Мінфіну», я покажу, чи справдилися ці прогнози, та які монети вже принесли своїм власникам прибуток після їх перших продажів у своєму інтернет-магазині Нацбанку.

Безперечним «хітом» стала нещодавня срібна монета України номіналом 10 гривень «250 років з дня проголошення незалежності США», введена в обіг Нацбанком 1 липня 2026 року.

Монета була випущена поза початковим планом Нацбанку на 2026 рік, що відразу додало до неї інтерес не лише з боку українських, а й міжнародних колекціонерів.

У результаті, коли о 10 ранку 23 липня Нацбанк розпочав її продаж колекціонерам, усі запропоновані 2 250 штук були буквально зметені ринком вже о 10:00:35 і купити її можливості вже не було.

Від цього ця монета стала ще бажанішою в колекції будь-якого нумізмата. За початкової нацбанківської ціни в 7 140 гривень, її середня ринкова ціна на аукціонних майданчиках становить 13 488 грн.

Тобто її колекційна ціна вже зросла приблизно у 1,89 раза, порівнюючи зі стартовою.

Серйозно зросла в ціні до початкового рівня нацбанківських цін і раніше рекомендована мною монета « Українські народні казки. Кирило Кожум'яка» номіналом 5 гривень із нейзильберу.

Вона входить до серії «Духовні скарби України», але відкриває новий напрямок пам'ятних монет, тобто є початком серії українських «казкових монет». Це вже формує до неї підвищений інтерес із боку колекціонерів. Перший раз Нацбанк запропонував її колекціонерам 4 серпня з 10:00. На продаж було виставлено 37 500 штук, але вже о 10:00:40 я опинився понад 40-тисячним у черзі, тому купити її для своєї колекції мені так і не вдалося.

За ціною НБУ в 303 гривні, ця монета відразу злетіла в ціні до пікових рівнів у 2 915 гривень, а потім вийшла на цінове плато в межах близько 1 755 гривень:

Тобто навіть після першого хайпа, за такого досить великого фактичного тиражу в 50 000 штук та продажу одночасно 4 серпня 2026 року 37 500 штук, її ціна зросла в 5,79 раза щодо початкової і стабільно закріпилася на цьому рівні.

Срібна монета номіналом 10 гривень «30 років Конституції України», 2026.

Перший продаж цієї монети в інтернет-магазині НБУ відбувся 30 липня, тобто майже через місяць після її офіційного введення в обіг. Це змусило понервуватись колекціонерів українських пам'ятних монет, які збирають хронологію. Саме тому у перші дні після її офіційного випуску та ще до продажу в інтернет-магазині Нацбанку її ціна злітала до рівнів понад 16 тисяч гривень.

Але навіть коли перший ажіотаж вщух, її ціна вийшла на плато в межах 9 120 гривень, тобто дорожче за початкову нацбанківську ціну (7 173 гривні) в 1,27 раза.

Відмінно показала себе як із колекційного, так і з інвестиційного погляду монета з нейзильберу номіналом 5 гривень «Українська бавовна. Морський дрон «Sea Baby», випущена в обіг 29 липня 2026 року.

При перших продажах цієї монети 30 липня в обсязі 37 500 штук вона також була швидко розкуплена. А автор статті о 10:01 зміг її купити, але був у черзі на покупку вже понад 18-тисячним. У результаті вся виставлена кількість монет розлетілася за перші 15−20 хвилин. Вона дуже красива та приємно порадувала колекціонерів саме як інвестиція, стабільно закріпившись у ціні на рівні близько 438 гривень, що у 2,18 раза більше від початкового цінника Нацбанку.

Продовжують приємно дивувати колекціонерів зі стажем та інвесторів уже розкручені та популярні серед нумізматів позиції.

Наприклад, на ту саму «Мрію» у сріблі, номіналом 20 гривень зберігається ціна в межах 85 000 гривень. Тобто це у понад 462 рази більше, порівнюючи з первісною ціною НБУ у гривні, та у понад 54 рази більше у доларовому еквіваленті.

І це при тому, що її вартість у 85 000 гривень встановилася в момент пікових світових цін на срібло в межах $100 за унцію, і за нинішніх рівнів у межах близько $65, теоретично, ціна на монету мала б трохи знизитися. Проте через нумізматичну цінність даних позицій такого не відбувається.

А ця монета в нейзильбері номіналом 5 гривень продовжує бити рекорди:

Ціна цієї монети вже зросла у понад 480 разів, порівнюючи зі стартовою вартістю цієї позиції у 2002 році.

Отже, останні з випущених монет Нацбанку, а також деякі позиції минулих років привабливі як для нумізматів, так і для інвесторів.

Серед найближчих новинок, які з'являться вже найближчими днями, обов'язково варто звернути увагу на випуск пам'ятної монети, присвяченої 35-річчю Незалежності України. Згідно з уточненим Планом випуску монет НБУ на 2026 рік, присвяченою цій даті буде монета 20 гривень у сріблі вагою 62,2 грама (2 тройські унції) з тиражем до 5 000 штук.

Цю монету я також раджу, за можливості, купити собі в колекцію, оскільки вона вже за визначенням входитиме до «родзинок» колекції будь-якого нумізмата.

А зі свого боку, як завжди, я обіцяю нашим читачам продовжити тему українських монет як інвестицій у своїх наступних статтях на сайті «Мінфін», а також у роликах на нашому YouTube-каналі «Мінфін».