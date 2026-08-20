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20 серпня 2026, 7:10

Інвестиційні хіти українських монет літа-2026: на чому вже заробили майже 500%

У своїх нещодавніх статтях щодо української нумізматики я розповідав про декілька перспективних, із погляду інвестицій, нових випусків українських пам'ятних монет. Сьогодні, на прохання читачів «Мінфіну», я покажу, чи справдилися ці прогнози, та які монети вже принесли своїм власникам прибуток після їх перших продажів у своєму інтернет-магазині Нацбанку.

У своїх нещодавніх статтях щодо української нумізматики я розповідав про декілька перспективних, із погляду інвестицій, нових випусків українських пам'ятних монет.

Безперечним «хітом» стала нещодавня срібна монета України номіналом 10 гривень «250 років з дня проголошення незалежності США», введена в обіг Нацбанком 1 липня 2026 року.

Монета була випущена поза початковим планом Нацбанку на 2026 рік, що відразу додало до неї інтерес не лише з боку українських, а й міжнародних колекціонерів.

У результаті, коли о 10 ранку 23 липня Нацбанк розпочав її продаж колекціонерам, усі запропоновані 2 250 штук були буквально зметені ринком вже о 10:00:35 і купити її можливості вже не було.

Від цього ця монета стала ще бажанішою в колекції будь-якого нумізмата. За початкової нацбанківської ціни в 7 140 гривень, її середня ринкова ціна на аукціонних майданчиках становить 13 488 грн.

Тобто її колекційна ціна вже зросла приблизно у 1,89 раза, порівнюючи зі стартовою.

Серйозно зросла в ціні до початкового рівня нацбанківських цін і раніше рекомендована мною монета « Українські народні казки. Кирило Кожум'яка» номіналом 5 гривень із нейзильберу.

Вона входить до серії «Духовні скарби України», але відкриває новий напрямок пам'ятних монет, тобто є початком серії українських «казкових монет». Це вже формує до неї підвищений інтерес із боку колекціонерів. Перший раз Нацбанк запропонував її колекціонерам 4 серпня з 10:00. На продаж було виставлено 37 500 штук, але вже о 10:00:40 я опинився понад 40-тисячним у черзі, тому купити її для своєї колекції мені так і не вдалося.

За ціною НБУ в 303 гривні, ця монета відразу злетіла в ціні до пікових рівнів у 2 915 гривень, а потім вийшла на цінове плато в межах близько 1 755 гривень:

Тобто навіть після першого хайпа, за такого досить великого фактичного тиражу в 50 000 штук та продажу одночасно 4 серпня 2026 року 37 500 штук, її ціна зросла в 5,79 раза щодо початкової і стабільно закріпилася на цьому рівні.

Срібна монета номіналом 10 гривень «30 років Конституції України», 2026.

Перший продаж цієї монети в інтернет-магазині НБУ відбувся 30 липня, тобто майже через місяць після її офіційного введення в обіг. Це змусило понервуватись колекціонерів українських пам'ятних монет, які збирають хронологію. Саме тому у перші дні після її офіційного випуску та ще до продажу в інтернет-магазині Нацбанку її ціна злітала до рівнів понад 16 тисяч гривень.

Але навіть коли перший ажіотаж вщух, її ціна вийшла на плато в межах 9 120 гривень, тобто дорожче за початкову нацбанківську ціну (7 173 гривні) в 1,27 раза.

Відмінно показала себе як із колекційного, так і з інвестиційного погляду монета з нейзильберу номіналом 5 гривень «Українська бавовна. Морський дрон «Sea Baby», випущена в обіг 29 липня 2026 року.

При перших продажах цієї монети 30 липня в обсязі 37 500 штук вона також була швидко розкуплена. А автор статті о 10:01 зміг її купити, але був у черзі на покупку вже понад 18-тисячним. У результаті вся виставлена кількість монет розлетілася за перші 15−20 хвилин. Вона дуже красива та приємно порадувала колекціонерів саме як інвестиція, стабільно закріпившись у ціні на рівні близько 438 гривень, що у 2,18 раза більше від початкового цінника Нацбанку.

Продовжують приємно дивувати колекціонерів зі стажем та інвесторів уже розкручені та популярні серед нумізматів позиції.

Наприклад, на ту саму «Мрію» у сріблі, номіналом 20 гривень зберігається ціна в межах 85 000 гривень. Тобто це у понад 462 рази більше, порівнюючи з первісною ціною НБУ у гривні, та у понад 54 рази більше у доларовому еквіваленті.

І це при тому, що її вартість у 85 000 гривень встановилася в момент пікових світових цін на срібло в межах $100 за унцію, і за нинішніх рівнів у межах близько $65, теоретично, ціна на монету мала б трохи знизитися. Проте через нумізматичну цінність даних позицій такого не відбувається.

А ця монета в нейзильбері номіналом 5 гривень продовжує бити рекорди:

Ціна цієї монети вже зросла у понад 480 разів, порівнюючи зі стартовою вартістю цієї позиції у 2002 році.

Отже, останні з випущених монет Нацбанку, а також деякі позиції минулих років привабливі як для нумізматів, так і для інвесторів.

Серед найближчих новинок, які з'являться вже найближчими днями, обов'язково варто звернути увагу на випуск пам'ятної монети, присвяченої 35-річчю Незалежності України. Згідно з уточненим Планом випуску монет НБУ на 2026 рік, присвяченою цій даті буде монета 20 гривень у сріблі вагою 62,2 грама (2 тройські унції) з тиражем до 5 000 штук.

Цю монету я також раджу, за можливості, купити собі в колекцію, оскільки вона вже за визначенням входитиме до «родзинок» колекції будь-якого нумізмата.

А зі свого боку, як завжди, я обіцяю нашим читачам продовжити тему українських монет як інвестицій у своїх наступних статтях на сайті «Мінфін», а також у роликах на нашому YouTube-каналі «Мінфін».

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
TAN72
TAN72
20 серпня 2026, 10:27
#
Ну ещё ЕБРР вспомните🥱
+
0
Алексей Козырев
Алексей Козырев
20 серпня 2026, 10:43
#
Для TAN72. Про ЄБРР раніше розповідав, вона теж поступово дорожчає. Але багато якісних підробок. Тому потрібно знати «матчасть» перед тим, як її купувати. Не раджу її брати новачкам без досвіду та без додаткової експертизи людини, яка в цьому розуміється.
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