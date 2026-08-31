Один із найбільших ТРЦ Києва виставили на аукціон: стартова ціна — $207 млн

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 серпня 2026, 15:20

Один із найбільших ТРЦ Києва виставили на аукціон: стартова ціна — $207 млн

Багатофункціональний комплекс Gulliver у центрі Києва 31 серпня 2026 року виставили на відкритий продаж через державну електронну торгову систему Prozorro.Продажі. Актив продають державні Ощадбанк та Укрексімбанк. Стартова ціна лота становить $207 млн. Про це йдеться у повідомленні Ощадбанку.

Багатофункціональний комплекс Gulliver у центрі Києва 31 серпня 2026 року виставили на відкритий продаж через державну електронну торгову систему Prozorro.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як відбуватиметься продаж

Продаж комплексу відбудеться за принципом конкурентних торгів через систему Prozorro.Продажі.

Такий формат має забезпечити потенційним покупцям відкритий доступ до участі в аукціоні, конкурентне формування ціни та прозорість усіх етапів реалізації активу.

Ознайомитися з умовами аукціону, документацією щодо лота та подати заявку на участь можна на майданчиках, підключених до системи Prozorro.Продажі.

Читайте також: Ощадбанк готує ТРЦ Gulliver до продажу через Prozorro

Що відомо про Gulliver

Gulliver — один із найбільших багатофункціональних комплексів у центрі Києва. Його загальна площа перевищує 157 тис. кв. м. Комплекс поєднує торговельно-розважальний та бізнес-центр.

Об'єкт має сформований пул українських і міжнародних орендарів, розташований поруч із трьома станціями метро та знаходиться в зоні значного пішохідного і транспортного трафіку.

Що кажуть в Ощадбанку

Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон заявив, що банк розпочинає процес продажу одного з найбільших інвестиційних активів українського ринку комерційної нерухомості для максимально широкого кола потенційних покупців.

За його словами, прозорий конкурентний аукціон дасть змогу сформувати ринкову ціну активу та залучити до торгів як українських, так і міжнародних інвесторів.

«Gulliver має сильні операційні характеристики, сформований пул орендарів і значний потенціал подальшого розвитку, що є дуже привабливим для інвесторів, навіть з урахуванням можливих військових ризиків», — зазначив Каціон.

Він додав, що для державного банку важливо отримати максимально можливу вартість за актив, оскільки це майбутні доходи державного бюджету через сплачені Ощадбанком податки та дивіденди.

Кому належить комплекс

Gulliver перебуває у власності консорціуму державних банків.

80% активу належить Ощадбанку, ще 20% — Укрексімбанку.

Рішення про продаж комплексу наглядові ради державних банків ухвалили наприкінці липня 2026 року. Оголошення аукціону стало наступним етапом реалізації активу після завершення юридичних процедур зі звернення стягнення на предмет іпотеки та підготовки комплексу до відкритого продажу.

Що це означає

Продаж Gulliver може стати однією з найбільших угод на українському ринку комерційної нерухомості.

Для державних банків аукціон має забезпечити прозоре формування ціни активу, а для потенційних інвесторів — можливість придбати масштабний об'єкт у центрі столиці через відкриту конкурентну процедуру.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в кінці жовтня 2025 року Ощадбанк та Укрексімбанк оголосили про тимчасове закриття ТОК Gulliver. Рішення було ухвалене задля безпеки відвідувачів та орендарів, оскільки колишній власник саботував передачу управління.

Компанія «Три О», яка була власником Gulliver, не виконувала зобовʼязання за кредитним договором. Вона заборгувала двом банкам $600 млн. За даними держреєстру нерухомого майна, борг сягає $675 млн. Обслуговування боргу звелося нанівець через арешт активу та передачу його Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

27 листопада 2025 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дав дозвіл державним банкам — Ощадбанку та Укрексімбанку — на набуття контролю над єдиним майновим комплексом Торговельно-офісного комплексу (ТОК) Gulliver.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають BigBend, mikezp, Yura Sobko и 46 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами