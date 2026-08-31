Один із найбільших ТРЦ Києва виставили на аукціон: стартова ціна — $207 млн

Багатофункціональний комплекс Gulliver у центрі Києва 31 серпня 2026 року виставили на відкритий продаж через державну електронну торгову систему Prozorro.Продажі. Актив продають державні Ощадбанк та Укрексімбанк . Стартова ціна лота становить $207 млн. Про це йдеться у повідомленні Ощадбанку.

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Як відбуватиметься продаж

Продаж комплексу відбудеться за принципом конкурентних торгів через систему Prozorro.Продажі.

Такий формат має забезпечити потенційним покупцям відкритий доступ до участі в аукціоні, конкурентне формування ціни та прозорість усіх етапів реалізації активу.

Ознайомитися з умовами аукціону, документацією щодо лота та подати заявку на участь можна на майданчиках, підключених до системи Prozorro.Продажі.

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Що відомо про Gulliver

Gulliver — один із найбільших багатофункціональних комплексів у центрі Києва. Його загальна площа перевищує 157 тис. кв. м. Комплекс поєднує торговельно-розважальний та бізнес-центр.

Об'єкт має сформований пул українських і міжнародних орендарів, розташований поруч із трьома станціями метро та знаходиться в зоні значного пішохідного і транспортного трафіку.

Що кажуть в Ощадбанку

Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон заявив, що банк розпочинає процес продажу одного з найбільших інвестиційних активів українського ринку комерційної нерухомості для максимально широкого кола потенційних покупців.

За його словами, прозорий конкурентний аукціон дасть змогу сформувати ринкову ціну активу та залучити до торгів як українських, так і міжнародних інвесторів.

«Gulliver має сильні операційні характеристики, сформований пул орендарів і значний потенціал подальшого розвитку, що є дуже привабливим для інвесторів, навіть з урахуванням можливих військових ризиків», — зазначив Каціон.

Він додав, що для державного банку важливо отримати максимально можливу вартість за актив, оскільки це майбутні доходи державного бюджету через сплачені Ощадбанком податки та дивіденди.

Кому належить комплекс

Gulliver перебуває у власності консорціуму державних банків.

80% активу належить Ощадбанку, ще 20% — Укрексімбанку.

Рішення про продаж комплексу наглядові ради державних банків ухвалили наприкінці липня 2026 року. Оголошення аукціону стало наступним етапом реалізації активу після завершення юридичних процедур зі звернення стягнення на предмет іпотеки та підготовки комплексу до відкритого продажу.

Що це означає

Продаж Gulliver може стати однією з найбільших угод на українському ринку комерційної нерухомості.

Для державних банків аукціон має забезпечити прозоре формування ціни активу, а для потенційних інвесторів — можливість придбати масштабний об'єкт у центрі столиці через відкриту конкурентну процедуру.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в кінці жовтня 2025 року Ощадбанк та Укрексімбанк оголосили про тимчасове закриття ТОК Gulliver. Рішення було ухвалене задля безпеки відвідувачів та орендарів, оскільки колишній власник саботував передачу управління.

Компанія «Три О», яка була власником Gulliver, не виконувала зобовʼязання за кредитним договором. Вона заборгувала двом банкам $600 млн. За даними держреєстру нерухомого майна, борг сягає $675 млн. Обслуговування боргу звелося нанівець через арешт активу та передачу його Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

27 листопада 2025 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дав дозвіл державним банкам — Ощадбанку та Укрексімбанку — на набуття контролю над єдиним майновим комплексом Торговельно-офісного комплексу (ТОК) Gulliver.