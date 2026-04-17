Ощадбанк готує ТРЦ Gulliver до продажу через Prozorro

Державний Ощадбанк найближчим часом виставить на аукціон столичний ТРЦ Gulliver. Об'єкт було стягнуто у колишнього власника Віктора Поліщука через хронічне невиконання кредитних зобов'язань. Про це під час форуму Forbes Banker повідомив голова правління банку Юрій Каціон, передає Forbes Ukraine.

Фото: ТОК Gulliver

Суди, опір та стабілізація роботи

Попри тривалі судові спори та спроби колишнього власника перешкоджати діяльності центру, з 1 лютого Gulliver відновив роботу у штатному режимі. За словами Каціона, майже всі ключові орендарі вже повернулися на свої площі.

«Ми найближчим часом оголосимо про початок продажу комплексу через систему Prozorro.Продажі», — підкреслив очільник Ощадбанку.

Чому це важливо?

Для банківської галузі кейс Gulliver є знаковим прецедентом. Вперше в історії України держбанку вдалося успішно стягнути заставу такого масштабу, попри запеклий спротив впливового власника.

За словами Каціона, успішне стягнення активу підтверджує працездатність правової системи у банківській сфері. Можливість повернути заставу дозволяє банкам у майбутньому переглядати підходи до забезпечення кредитів та робити фінансування більш доступним.

Контекст

Комплекс Gulliver перейшов у власність консорціуму державних банків через невиконання боржником зобов'язань за кредитним договором:

  • Дата реєстрації права власності: 26 липня 2025 року.
  • Частки: Право власності на ТОК Gulliver було зареєстровано за консорціумом, у якому Ощадбанк має 80%, а Укрексімбанк — 20%.
  • Причина: Об'єкт слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом. Банки розпочали процедуру стягнення через невиконання ТОВ «Три О» (колишнього власника комплексу) своїх зобов’язань.

«Мінфін» писав, що в кінці жовтня 2025 року Ощадбанк та Укрексімбанк оголосили про тимчасове закриття ТОК Gulliver. Рішення було ухвалене задля безпеки відвідувачів та орендарів, оскільки колишній власник саботував передачу управління.

Компанія «Три О», яка була власником Gulliver, не виконувала зобовʼязання за кредитним договором. Вона заборгувала двом банкам $600 млн. За даними держреєстру нерухомого майна, борг сягає $675 млн. Обслуговування боргу звелося нанівець через арешт активу та передачу його Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

27 листопада 2025 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дав дозвіл державним банкам — Ощадбанку та Укрексімбанку — на набуття контролю над єдиним майновим комплексом Торговельно-офісного комплексу (ТОК) Gulliver.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
