АМКУ погодив перехід київського ТОК Gulliver під контроль Ощадбанку та Укрексімбанку

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 27 листопада 2025 року дав дозвіл державним банкам — Ощадбанку та Укрексімбанку — на набуття контролю над єдиним майновим комплексом Торговельно-офісного комплексу (ТОК) Gulliver у Києві. Про це повідомляє пресслужба Ощаду.

«Отримання такого дозволу є необхідним відповідно до чинного законодавства при набутті контролю над активами у вигляді єдиного майнового комплексу. Рішення АМКУ стало ще одним підтвердженням абсолютної законності переходу ТОК Gulliver у власність державних банків», — йдеться у повідомленні.

Контекст

Комплекс Gulliver перейшов у власність консорціуму державних банків через невиконання боржником зобов'язань за кредитним договором:

Дата реєстрації права власності: 26 липня 2025 року.

Частки: Право власності на ТОК Gulliver було зареєстровано за консорціумом, у якому Ощадбанк має 80%, а Укрексімбанк — 20%.

Причина: Об'єкт слугував забезпеченням виконання зобов'язань за кредитом. Банки розпочали процедуру стягнення через невиконання ТОВ «Три О» (колишнього власника комплексу) своїх зобов’язань.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в кінці жовтня 2025 року Ощадбанк та Укрексімбанк оголосили про тимчасове закриття ТОК Gulliver. Рішення було ухвалене задля безпеки відвідувачів та орендарів, оскільки колишній власник саботував передачу управління.

Компанія «Три О», яка була власником Gulliver, не виконувала зобовʼязання за кредитним договором. Вона заборгувала двом банкам $600 млн. За даними держреєстру нерухомого майна, борг сягає $675 млн. Обслуговування боргу звелося нанівець через арешт активу та передачу його Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).