Трамп підписав закон про мита до 100% для покупців російської нафти: чому вони ще не діють

Президент США Дональд Трамп підписав закон про санкції проти Росії та Ірану, який назвали на честь покійного сенатора Ліндсі Грема. Як повідомляє Reuters, документ дає Вашингтону нові інструменти для тиску на країни, що купують російську нафту й газ.

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Після підписання закону з’явилися очікування, що проти таких країн, як Китай та Індія, одразу запровадять мита до 100%. Однак цього не сталося.

Закон підписано, але мита ще не запроваджені

Документ дозволяє президенту США встановлювати додаткові мита до 100% на імпорт товарів із країн, які купують російські енергоносії.

Водночас закон не вводить максимальні мита автоматично. Він лише надає Трампу відповідні повноваження. Для запуску обмежень потрібні окремі рішення адміністрації США.

Отже, китайські та індійські компанії, які купують російську нафту, поки не отримали нових мит лише через підписання закону.

Кого можуть торкнутися обмеження

Закон передбачає можливість застосування мит проти п’яти найбільших покупців російської нафти або газу. Серед потенційних цілей називають Індію та Китай.

Передбачені заходи можуть підвищити витрати на торгівлю з такими країнами та змусити їх переглянути закупівлі російських енергоносіїв. Водночас Трамп зможе відмовитися від застосування мит або скасувати їх, якщо вважатиме це відповідним інтересам США.

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Що ще передбачає закон

Документ також посилює санкції проти російських чиновників, банків, енергетичних і оборонних компаній, а також суден «тіньового флоту», які використовують для обходу обмежень.

Крім того, закон продовжує на п’ять років дію окремих санкцій проти Ірану.

Раніше, як ми писали, ціна нафти перевищила $100 за барель, а дизельне пальне у США досягло історичного максимуму.