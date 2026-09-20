70 000 поштоматів і вихід на Європу: що FedEx отримує після купівлі InPost

FedEx купує польську компанію InPost, яка розвиває мережу автоматизованих поштоматів у Європі. Про це повідомляє Bloomberg. Вартість угоди оцінюють приблизно у $9 млрд.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Для FedEx це можливість посилити позиції на європейському ринку доставки та отримати доступ до розгалуженої інфраструктури InPost. Компанія зможе ефективніше конкурувати з DHL і французькою DPD, використовуючи готову мережу поштоматів для доставки «останньої милі».

InPost продовжить працювати як незалежна компанія під власним брендом. Її засновник і генеральний директор Рафал Бжоска збереже посаду, а FedEx зосередиться на прискоренні міжнародної експансії бізнесу.

Що отримує FedEx

InPost працює у дев’яти європейських країнах і має близько 70 000 поштоматів, зокрема приблизно 30 000 у Польщі. Щороку компанія встановлює понад 20 000 нових автоматів.

Модель InPost дає змогу доставляти сотні посилок в один пункт, зменшуючи витрати на кур'єрську доставку та спрощуючи отримання замовлень для клієнтів.



Читайте також: Meest та Nova Post увійшли до числа найбільших поштових операторів Польщі



Що отримує InPost

Для InPost угода означає доступ до фінансових і логістичних ресурсів FedEx, які можуть допомогти прискорити розширення мережі за межами Польщі. Водночас компанія збереже власну стратегію та управлінську команду.

Консорціум на чолі з FedEx та інвесткомпанією Advent International запропонував акціонерам 15,60 євро за акцію. Це нижче за ціну IPO InPost у 16 євро, але передбачає значну премію до біржових котирувань напередодні пропозиції.

FedEx також заявила, що не планує змінювати стратегію або керівництво InPost щонайменше протягом 18 місяців після завершення поглинання.

Як ми повідомляли, Трамп підписав закон про мита до 100% для покупців російської нафти: чому вони ще не діють