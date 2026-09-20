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20 вересня 2026, 9:00

70 000 поштоматів і вихід на Європу: що FedEx отримує після купівлі InPost

FedEx купує польську компанію InPost, яка розвиває мережу автоматизованих поштоматів у Європі. Про це повідомляє Bloomberg. Вартість угоди оцінюють приблизно у $9 млрд.

FedEx купує польську компанію InPost, яка розвиває мережу автоматизованих поштоматів у Європі.

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Для FedEx це можливість посилити позиції на європейському ринку доставки та отримати доступ до розгалуженої інфраструктури InPost. Компанія зможе ефективніше конкурувати з DHL і французькою DPD, використовуючи готову мережу поштоматів для доставки «останньої милі».

InPost продовжить працювати як незалежна компанія під власним брендом. Її засновник і генеральний директор Рафал Бжоска збереже посаду, а FedEx зосередиться на прискоренні міжнародної експансії бізнесу.

Що отримує FedEx

InPost працює у дев’яти європейських країнах і має близько 70 000 поштоматів, зокрема приблизно 30 000 у Польщі. Щороку компанія встановлює понад 20 000 нових автоматів.

Модель InPost дає змогу доставляти сотні посилок в один пункт, зменшуючи витрати на кур'єрську доставку та спрощуючи отримання замовлень для клієнтів.


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Що отримує InPost

Для InPost угода означає доступ до фінансових і логістичних ресурсів FedEx, які можуть допомогти прискорити розширення мережі за межами Польщі. Водночас компанія збереже власну стратегію та управлінську команду.

Консорціум на чолі з FedEx та інвесткомпанією Advent International запропонував акціонерам 15,60 євро за акцію. Це нижче за ціну IPO InPost у 16 євро, але передбачає значну премію до біржових котирувань напередодні пропозиції.

FedEx також заявила, що не планує змінювати стратегію або керівництво InPost щонайменше протягом 18 місяців після завершення поглинання.

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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