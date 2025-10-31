Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
31 жовтня 2025, 12:53

Конфлікт навколо Gulliver: ТРЦ тимчасово закрили через саботаж ексвласника

Державні банки Ощадбанк та Укрексімбанк, які 26 липня 2025 року набули права власності на торгівельно-офісний комплекс (ТОК) Gulliver (80% і 20% відповідно) через непогашений кредит, оголосили про його тимчасове закриття. Рішення ухвалене задля безпеки відвідувачів та орендарів, оскільки колишній власник саботує передачу управління. Про це повідомляє пресслужба Ощаду.

Gulliver тимчасово закрили через саботаж ексвласника
Фото: ТРЦ Gulliver

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Причина конфлікту

Стягнення на Gulliver було ініційовано державними банками через невиконання ТОВ «ТРИ О» своїх зобов'язань за кредитним договором. Нові власники сформували управлінську команду та уклали нові договори оренди, почавши отримувати перші орендні платежі.

Саботаж колишнього власника

В Ощаді зазначили, що з моменту набуття права власності представники ТОВ «ТРИ О» саботують ефективне управління комплексом, створюючи ризики безпечного функціонування:

  • Блокування доступу: Представники ексвласника заблокували доступ до приміщень, де знаходяться інженерні комунікації та критично важливе обладнання (системи диспетчеризації, протипожежні системи, системи керування транспортом та медіафасадом).
  • Перевантаження енергомереж: ТОВ «ТРИ О» максимально перевантажує енергомісткі системи, що призводить до відключень електроживлення та різкого зношення обладнання. Це відбувається, незважаючи на те, що Ощадбанк уклав угоду на отримання імпортної електроенергії.
  • Загрози безпеці: У разі виникнення аварій фахівців банку не допускають для з'ясування та усунення причин.

Банки заявляють, що ці шкідливі дії несуть суттєві ризики безпеці відвідувачів, руйнують бізнес-процеси та завдають збитків державним банкам.

Тимчасове закриття

З метою гарантованого уникнення аварій та техногенних загроз, власники ухвалили рішення тимчасово закрити ТОК Gulliver з 22:00 30 жовтня 2025 року.

Консорціум банків повідомив про незаконні дії правоохоронні органи та військову адміністрацію. Вони вимагатимуть відшкодування збитків та притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних осіб.

Про дату та час відновлення роботи комплексу буде повідомлено додатково, одразу після стабілізації ситуації.

Також зазначається, що орендарі ТОК Gulliver отримають канікули зі сплати орендних платежів на час тимчасового призупинення роботи комплексу.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що літом 2025 року Ощадбанк та Укрексімбанк отримали право власності на столичний торгово-розважальний центр Gulliver через борги його власника.

Компанія «Три О», яка була власником Gulliver, не виконувала зобовʼязання за кредитним договором. Вона заборгувала двом банкам $600 млн. За даними держреєстру нерухомого майна, борг сягає $675 млн. Обслуговування боргу звелося нанівець через арешт активу та передачу його Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Abramon
Abramon
31 жовтня 2025, 15:08
#
Кинути банки на 600 млн. не пройшло то влаштовується саботаж. Ох, ці наші «успєшні» скоробагатьки.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Abramon, artem890047 и 2 назареєстрованого відвідувача.
