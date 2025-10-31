Конфлікт навколо Gulliver: ТРЦ тимчасово закрили через саботаж ексвласника

Державні банки Ощадбанк та Укрексімбанк , які 26 липня 2025 року набули права власності на торгівельно-офісний комплекс (ТОК) Gulliver (80% і 20% відповідно) через непогашений кредит , оголосили про його тимчасове закриття. Рішення ухвалене задля безпеки відвідувачів та орендарів, оскільки колишній власник саботує передачу управління. Про це повідомляє пресслужба Ощаду.

Причина конфлікту

Стягнення на Gulliver було ініційовано державними банками через невиконання ТОВ «ТРИ О» своїх зобов'язань за кредитним договором. Нові власники сформували управлінську команду та уклали нові договори оренди, почавши отримувати перші орендні платежі.

Саботаж колишнього власника

В Ощаді зазначили, що з моменту набуття права власності представники ТОВ «ТРИ О» саботують ефективне управління комплексом, створюючи ризики безпечного функціонування:

Блокування доступу: Представники ексвласника заблокували доступ до приміщень, де знаходяться інженерні комунікації та критично важливе обладнання (системи диспетчеризації, протипожежні системи, системи керування транспортом та медіафасадом).

Перевантаження енергомереж: ТОВ «ТРИ О» максимально перевантажує енергомісткі системи, що призводить до відключень електроживлення та різкого зношення обладнання. Це відбувається, незважаючи на те, що Ощадбанк уклав угоду на отримання імпортної електроенергії.

Загрози безпеці: У разі виникнення аварій фахівців банку не допускають для з'ясування та усунення причин.

Банки заявляють, що ці шкідливі дії несуть суттєві ризики безпеці відвідувачів, руйнують бізнес-процеси та завдають збитків державним банкам.

Тимчасове закриття

З метою гарантованого уникнення аварій та техногенних загроз, власники ухвалили рішення тимчасово закрити ТОК Gulliver з 22:00 30 жовтня 2025 року.

Консорціум банків повідомив про незаконні дії правоохоронні органи та військову адміністрацію. Вони вимагатимуть відшкодування збитків та притягнення до кримінальної відповідальності всіх причетних осіб.

Про дату та час відновлення роботи комплексу буде повідомлено додатково, одразу після стабілізації ситуації.

Також зазначається, що орендарі ТОК Gulliver отримають канікули зі сплати орендних платежів на час тимчасового призупинення роботи комплексу.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що літом 2025 року Ощадбанк та Укрексімбанк отримали право власності на столичний торгово-розважальний центр Gulliver через борги його власника.

Компанія «Три О», яка була власником Gulliver, не виконувала зобовʼязання за кредитним договором. Вона заборгувала двом банкам $600 млн. За даними держреєстру нерухомого майна, борг сягає $675 млн. Обслуговування боргу звелося нанівець через арешт активу та передачу його Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).