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28 серпня 2026, 11:34

росія знищила один із найбільших заводів виробника алкоголю Хортиця у Запоріжжі

Лікеро-горілчаний завод Хортиця, який входить у групу Global Spirits, постраждав внаслідок російської атаки і відновленню не підлягає. Про це NV Бізнес повідомила пресслужба групи.

Лікеро-горілчаний завод Хортиця, який входить у групу Global Spirits, постраждав внаслідок російської атаки і відновленню не підлягає.

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За даними компанії, на завод було чотири прильоти реактивними шахедами, підприємство горіло щонайменше три години. «Частина продукції згоріла повністю, частина — оплавилась та підлягає утилізації», — додають у Global Spirits. Компанія втратила приблизно 3−4 млн пляшок продукції з виплаченим акцизом за середньої вартості пляшки близько 100 грн.

Це вже другий серйозний удар по інфраструктурі Global Spirits за останній місяць. У ніч на 19 липня 2026 року російський ракетний удар повністю знищив основний логистичний хаб компанії. Тоді вогонь знищив усі складські приміщення й товарні запаси, а попередні збитки оцінили у понад 100 млн грн.

Лікеро-горілчаний завод Хортиця — одне з ключових підприємств холдингу, побудоване за унікальним проєктом з обладнанням від світових виробників, зокрема інженерними системами Rehau та лініями розливу Ital Project.

Перша пляшка горілки «Хортиця» зійшла з конвеєра у грудні 2003 року, на заводі працювали понад 500 людей, а швидкість ліній розливу сягала 16 пляшок за секунду. Окрім «Хортиці», завод випускав горілки під брендами «Мороша», «Первак», «Медова», «Пшенична сльоза» та Gold Ukraine.

Виторг ТОВ «Глобал Спірітс Груп» у 2025 році впав на 54,3% — до 1,4 млрд грн, свідчать дані YouControl. При цьому компанія вийшла зі збитку у 235,3 млн грн у прибуток 57 млн грн.

З липня 2022 року власником компанії є громадянин Ліхтенштейну Вахтер Мартін Мікаель. До цього кінцевим бенефіціаром був український бізнесмен та засновник Global Spirits Євген Черняк, якому у 2023 році було повідомлено про підозру у фінансуванні агресії рф.

Нагадаємо

Втрати алкогольної галузі через війну відчувають і інші виробники. Так, наприкінці серпня Господарський суд Запорізької області визнав банкрутом ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» — виробника горілки та вина під брендами «Петриківська», AL CAPONE, La Cantina та інших. Підприємство накопичило понад 222 млн грн боргів перед кредиторами, і суд відкрив щодо нього ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, повідомляє Мінфін.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пише на теми: цифрові технології, блокчейн, AI, криптовалюти та регулювання на фінансових ринках.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
TAN72
TAN72
28 серпня 2026, 11:41
#
Народ трезвее будет
+
+33
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
28 серпня 2026, 12:08
#
Не будет. А вот рабочие места потеряны, как и налоги от этого предприятия.
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0
yarg
yarg
28 серпня 2026, 13:25
#
Да. 5 лет войни. только сильная ответка поможет. иначе все поуничтожают. на фронте обосрались- вот и лютуют по мирняку.
+
+13
ForrestGump
ForrestGump
28 серпня 2026, 12:29
#
До весни Україна може втратити металургію — нардеп
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