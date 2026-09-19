400 тисяч роботів на заводах Toyota: компанія розкрила плани автоматизації

Як повідомляє Reuters, компанія Toyota розглядає можливість використання близько 400 тисяч роботів на своїх заводах, підприємствах компаній групи та в постачальників. Йдеться як про гуманоїдні машини, так і про звичайних промислових роботів.

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Компанія також розробляє власного гуманоїдного робота ELEY. Він важить близько 50 кг, пересувається на колесах і має двопальцеві маніпулятори. ELEY може навчатися виробничих завдань, повторюючи дії працівників за допомогою спеціальних пристроїв.

Під час демонстрації для інвесторів робот навчився складати футболки після приблизно 1500 повторень протягом двох тижнів.

Toyota планує обмінюватися даними про навчання роботів між заводами в різних країнах. Це дозволить переносити набуті навички на інші підприємства.

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Toyota оцінює інвестиції в автоматизацію



За оцінкою компанії, з 2028 року витрати на автоматизацію виробництва можуть становити близько $6,4 млрд на рік.

Роботів планують використовувати для заміни наявного обладнання, розширення виробництва та автоматизації логістики. Водночас Toyota заявляє, що машини мають допомагати працівникам, а не повністю замінювати їх.



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