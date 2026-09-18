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18 вересня 2026, 18:35

«Нова пошта» зупинятиме роботу під час будь-якої повітряної тривоги: що зміниться

«Нова пошта» призупинятиме роботу відділень, терміналів, депо та інших логістичних об'єктів під час будь-якої повітряної тривоги. Працівники у цей час переходять до найближчих укриттів, — повідомила компанія в інтерв'ю Interfax-Україна. .

«Нова пошта» призупинятиме роботу відділень, терміналів, депо та інших логістичних об'єктів під час будь-якої повітряної тривоги.

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Компанія також може зупинити роботу конкретного об'єкта навіть без офіційного оголошення тривоги, якщо її власна система моніторингу зафіксує потенційну загрозу.

Як компанія компенсує вимушені зупинки

Тривалі або часті повітряні тривоги впливають на логістику. Для скорочення затримок «Нова пошта» за потреби залучає додатковий персонал, перерозподіляє навантаження між об'єктами та змінює маршрути доставки.

Компанія також використовує додаткове нічне й ранкове операційне вікно для швидшого опрацювання накопичених відправлень.

«Нова пошта» переходить до децентралізованої моделі

Компанія поетапно впроваджує децентралізовану модель фулфілменту, за якої операції та товарні запаси розподіляються між різними майданчиками.

Такий підхід має зменшити залежність від одного великого логістичного центру та підвищити стійкість роботи під час атак. «Нова пошта» також розширює додаткові потужності та створює резервні сценарії роботи.

Конкретну географію об'єктів, обсяги й рівень розосередження запасів та резервні маршрути компанія не розкриває з міркувань безпеки.

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Компанія зазнала атак

Рішення посилити децентралізацію пов’язане, зокрема, з нещодавніми атаками на інфраструктуру «Нової пошти».

На початку вересня російський удар по депо та відділенню компанії у Дніпрі призвів до загибелі працівника та поранення ще п’ятьох співробітників.

Також було пошкоджено інноваційний термінал «Нової пошти» в Одесі, де знищено основну сортувальну лінію. 12 вересня повторний удар по одеському терміналу спричинив поранення водія компанії-партнера та співробітника підрядної організації.


Як ми повідомляли, Нова пошта запрацювала в Америці: доставка в Україну — від 7 днів

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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