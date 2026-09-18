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18 вересня 2026, 9:15

Король Чарльз зібрав лідерів ШІ у Британії: Лондон робить ставку на безпеку технологій

Король Великої Британії Чарльз III провів у Шотландії зустріч із керівниками провідних компаній у сфері штучного інтелекту. Як повідомляє Bloomberg, у переговорах взяли участь представники OpenAI, Anthropic, Google DeepMind та Nvidia, а також британські урядовці.

Король Великої Британії Чарльз III провів у Шотландії зустріч із керівниками провідних компаній у сфері штучного інтелекту.

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Головною темою стали ризики, пов’язані з швидким розвитком ШІ, та необхідність систем тестування і запобіжників для нових моделей. Чарльз закликав технологічні компанії забезпечити контроль над розвитком систем ШІ та міжнародну координацію у сфері безпеки.

У Британії діє державний інститут безпеки ШІ

Одним із ключових інструментів британського підходу є AI Security Institute (AISI) — державна дослідницька організація при Department for Science, Innovation and Technology.

Інститут займається тестуванням найсучасніших моделей ШІ, оцінює їхні ризики для національної безпеки та суспільства й розробляє підходи до їхнього безпечного використання.

За даними британського уряду, в AISI працює понад 100 технічних фахівців. Інститут уже протестував понад 30 передових моделей ШІ та має доступ до нових систем ще до їхнього широкого запуску.

На розвиток AISI уряд Великої Британії передбачив £240 млн, а фінансування інституту в межах бюджету на 2025/2026 фінансовий рік становить £66 млн.

Яку роль Лондон відводить AISI

Британська влада позиціонує AISI як наукову базу для оцінювання безпеки передових систем ШІ. Інститут співпрацює з розробниками технологій, проводить технічні дослідження та передає результати урядам і міжнародним партнерам.

Під час зустрічі Чарльза з представниками технологічної галузі саме питання незалежного тестування та контролю ризиків стало одним із центральних. Британський уряд паралельно заявляє про готовність посилювати позиції країни у сфері тестування та управління ризиками ШІ.

Підхід Британії відрізняється від політики Трампа у США

На відміну від британського акценту на державній експертизі та тестуванні, адміністрація президента США Дональда Трампа робить наголос на прискоренні розвитку ШІ та мінімізації регуляторних бар'єрів.

У червні 2026 року Білий дім заявив, що США не повинні стримувати інновації «надмірним регулюванням», водночас визнавши ризики передових систем для національної безпеки.

14 вересня Трамп також відкинув заклики до уповільнення розвитку ШІ, назвавши побоювання щодо технології перебільшеними та наголосивши на необхідності зберігати перевагу США над Китаєм.

Водночас у США тривають дискусії щодо додаткового регулювання: у Сенаті обговорювали законодавчі пропозиції, які можуть зобов’язати розробників передових моделей зменшувати відомі масштабні ризики.

Таким чином, у Великій Британії держава вже створила окрему структуру для технічної оцінки безпеки ШІ, тоді як у США за адміністрації Трампа основний акцент зроблено на швидкому розвитку технологій і збереженні конкурентних позицій країни.

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Чому зустріч Чарльза важлива для Британії

Зустріч у Шотландії показала, що Лондон прагне відігравати окрему роль у глобальній дискусії про розвиток ШІ — не лише як технологічний центр, а й як майданчик для тестування та оцінювання ризиків нових моделей.

На цьому тлі AISI стає одним із головних британських інструментів у сфері безпеки штучного інтелекту, а уряд намагається поєднати розвиток галузі з посиленням технічного нагляду за найпотужнішими системами.

Як ми писали, корпоративні інвестиції в ШІ б’ють рекорди, а оцінки технологічних гігантів ростуть темпами, які дедалі важче пояснювати лише реальним попитом.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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