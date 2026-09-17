У «Дії» тимчасово недоступні сервіси єВідновлення та єОселя

У Дії тимчасово недоступна частина житлових сервісів через технічні роботи в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Обмеження стосуються як застосунку, так і порталу. Про це йдеться в телеграм-каналі «Дія».

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Які послуги не працюють

Користувачі наразі не можуть скористатися сервісами в розділі «єВідновлення», подати заяву на житловий ваучер або отримати послуги програми «єОселя».

Також тимчасово недоступні окремі категорії міжнародного Реєстру збитків. Команда працює над відновленням роботи сервісів.

«Команда робить усе можливе, щоб якнайшвидше повернути всі функції в онлайн. Дякуємо за терпіння та просимо стежити за наступними повідомленнями!», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що команда застосунку «Дія» закликала користувачів оновитись. Команда застосунку «Дія» провела технічні роботи в ніч з 2 на 3 серпня, під час яких було модернізовано сертифікати безпеки SSL.