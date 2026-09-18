Київ купив найбільше нових авто: названо п’ять головних авторинків України

За даними «Укравтопрома», Київ залишається найбільшим регіональним ринком нових легкових автомобілів в Україні. У серпні в столиці придбали 1621 новий автомобіль.

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До п’ятірки найбільших ринків також увійшли Київська, Дніпропетровська, Львівська та Одеська області. За даними «Укравтопрому», на ці п’ять регіонів припало 61% усіх продажів нових легковиків у серпні.

Де купували найбільше автомобілів

У серпні обсяги продажів нових легкових авто становили:

Київ — 1621 авто;

Київська область — 555;

Дніпропетровська область — 307;

Львівська область — 279;

Одеська область — 247.



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Які моделі стали лідерами

У Києві, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях найпопулярнішим новим автомобілем у серпні був кросовер Toyota RAV4.

На Київщині лідером за продажами став Toyota Yaris Cross.

Таким чином, найбільша концентрація продажів нових автомобілів залишається у столиці та найбільших економічних регіонах країни.



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