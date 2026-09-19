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19 вересня 2026, 10:14

ОСББ не зможе нараховувати пеню за прострочення внесків: рішення Верховного Суду

Верховний Суд визначив, що ОСББ не має права самостійно встановлювати пеню за несвоєчасну сплату обов’язкових внесків співвласниками, якщо така відповідальність прямо не передбачена законом або договором.

Верховний Суд визначив, що ОСББ не має права самостійно встановлювати пеню за несвоєчасну сплату обов’язкових внесків співвласниками, якщо така відповідальність прямо не передбачена законом або договором.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЙдеться про внески на утримання та ремонт багатоквартирного будинку, а також прибудинкової території.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини


Йдеться про внески на утримання та ремонт багатоквартирного будинку, а також прибудинкової території. Відповідний висновок 29 липня 2026 року зробив Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду у справі № 910/12405/25, а 18 вересня суд оприлюднив правову позицію.

Що сталося у справі

ОСББ звернулося до суду через заборгованість товариства за внесками на утримання будинку та прибудинкової території, а також за вивезення побутових і великогабаритних відходів.

ОСББ вимагало стягнути основний борг, пеню, 3% річних та інфляційні втрати.

У відповідь компанія подала зустрічний позов і попросила визнати недійсним пункт Порядку сплати внесків, яким ОСББ встановило пеню за прострочення платежів.

Верховний Суд: рішення зборів ОСББ недостатньо

Суд погодився з аргументами компанії. Верховний Суд зазначив, що чинне законодавство не передбачає штрафу або пені як відповідальності співвласника за прострочення обов’язкових внесків до ОСББ.

При цьому порядок сплати внесків, затверджений загальними зборами ОСББ, сам по собі не є цивільно-правовим договором. Тому рішення зборів не може замінити договір, якщо йдеться про встановлення додаткової цивільно-правової відповідальності.

У цій справі між ОСББ та товариством не було окремого договору, в якому була б передбачена пеня за прострочення платежів.

Тому пункт Порядку, який дозволяв нараховувати пеню, суд визнав недійсним.

Що це означає для мешканців та ОСББ

Рішення Верховного Суду не звільняє співвласників від сплати внесків до ОСББ. Борг за утримання будинку, ремонт та інші передбачені платежі залишається боргом.

Однак ОСББ не може просто рішенням загальних зборів додати до цього боргу пеню, якщо відповідного механізму немає в законі або договорі.

Фактично суд встановив важливе правило: самого рішення загальних зборів ОСББ недостатньо для запровадження штрафних санкцій за прострочення внесків.


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Верховний Суд залишив попередні рішення без змін

Господарський суд першої інстанції частково задовольнив позов ОСББ, але відмовив у стягненні пені. Водночас він задовольнив вимогу товариства щодо визнання недійсним пункту Порядку про пеню.

Апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду також не знайшов підстав для його зміни. Таким чином, правова позиція полягає в тому, що пеня за прострочення внесків до ОСББ може встановлюватися лише за наявності відповідної законодавчої або договірної підстави.


Як ми писали, Верховний Суд обмежив доступ податкової до банківської таємниці

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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