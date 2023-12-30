СБУ повідомила про підозру алкогольному магнату Черняку у фінансуванні агресії рф (фото)

Служба безпеки України повідомила власнику одного з найбільших алкогольних холдингів України Євгенію Черняку про підозру у фінансуванні збройної агресії рф. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Підозру Черняку та ще шести топменеджерам його компаній складено за ч. 2 ст. 28, ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Бізнес з росією

За даними слідства, попри повномасштабне вторгнення, його компанії продовжили вести бізнес із країною-агресором.

«Встановлено, що протягом 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані йому підприємства перерахували до бюджету рф близько 6 млрд у гривневому еквіваленті», — йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, підприємства Черняка, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, продовжували закуповувати в росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію.

«Під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу в Україні виявлено документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь країни-агресора. Вирішується питання про накладення арешту на їх приватне і корпоративне майно для передачі в управління АРМА», — заявили в СБУ.

Варто зазначити, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Хто такий Євгеній Черняк

Євгеній Черняк — генеральний директор міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits, якому належить горілчаний завод «Хортиця», Одеський коньячний завод. Global Spirits володіє брендами «Хортиця», «Мороша», «Первак», Blagoff та іншими.

Нагадаємо

У липні 2023 року МВС рф оголосило в розшук Євгена Черняка. Його заочно звинуватили у фінансуванні тероризму за переказ грошей на потреби ЗСУ на суму понад 500 млн рублів (близько $5,5 млн). В росії йому загрожує до 15 років позбавлення волі.