iPhone 18 уже продають до офіційного старту: Гетманцев поставив під сумнів роботу БЕБ і митниці

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив , що оновлені Бюро економічної безпеки та митниця не пройшли перевірку на ефективність.

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За його словами, нові моделі iPhone 18, які, як стверджує депутат, були ввезені контрабандою, уже продаються у відомій торговельній мережі. Водночас легальні імпортери зможуть запропонувати ці смартфони лише після 25 вересня.

Гетманцев зазначив, що різниця в ціні на один пристрій може сягати $1000. Він поставив під сумнів, до чиїх кишень потрапляє цей прибуток.

«Оновлена митниця та оновлене БЕБ тест не пройшли», — написав депутат.



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Дежавю зі смартфонами



Він також нагадав, що ще в травні представники БЕБ доповіли парламентському комітету про закриття справи, пов’язаної з мережею «Ябко». Митниця, зі свого боку, повідомляла про вилучення смартфонів.

«Вилучені, але не у всіх», — написав Гетманцев у свойому Телеграм-каналі.



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