Виробник «Петриківської» накопичив понад 222 млн грн боргів і збанкрутував

Господарський суд Запорізької області визнав банкрутом ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» та відкрив щодо підприємства ліквідаційну процедуру. Рішення суд ухвалив 18 серпня 2026 року. Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на дані судового реєстру.

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Провадження у справі про банкрутство відкрили наприкінці 2025 року за заявою ТОВ «ТК ГермесТрейд». Суд визнав вимоги кредиторів на загальну суму понад 222 млн грн.

Найбільшими кредиторами стали ТОВ «Інтерлайн Трейд» із вимогами на 140,4 млн грн та ТОВ «ТК ГермесТрейд» — близько 77,5 млн грн. Окремо податкова заявила вимоги на 21,8 млн грн штрафних санкцій.

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Майна недостатньо для покриття боргів

Фінансовий аналіз показав, що активів підприємства не вистачає для розрахунків із кредиторами. Пропозицій щодо санації від власників або потенційних інвесторів не надійшло. На зборах 6 серпня кредитори більшістю голосів підтримали ліквідацію.

Суд визначив строк ліквідаційної процедури у 12 місяців. За цей час майно компанії мають інвентаризувати, оцінити та реалізувати, а отримані кошти спрямувати на погашення боргів.

«АБК Дніпро» працює з 2009 року. Підприємство випускало горілку, коньяк, вино, наливки, енергетики та безалкогольні напої. Серед його брендів — «Петриківська», AL CAPONE, La Cantina, Power Bank, Cardinal та «Колос». Власниками є Лілія Старушенко (75%) і Сергій Іванов (25%).

Банкрутств більшає

Як раніше писав Мінфін, станом на початок 2026 року у процедурах банкрутства в Україні перебувало 5486 юридичних та фізичних осіб. І ця цифра збільшується останні чотири роки. Найчастіше неплатоспроможними ставали ТОВ, а Запорізька область увійшла до регіонів із найбільшою кількістю таких справ.

У першому півріччі 2026 року кількість припинень бізнесу також зросла: було закрито або розпочато процедуру припинення щодо 6563 компаній, причому 651 випадок припав саме на банкрутство. Водночас за цей період в Україні зареєстрували майже 20 тис. нових юридичних осіб.