В Іспанії викрали золотий скарб бронзового віку — злочинцям знадобилося чотири хвилини

З музею міста Вільєна (MUVI) в іспанській провінції Аліканте викрали значну частину знаменитого скарбу бронзової доби Tesoro de Villena. Злочинцям потрібно менше чотирьох хвилин, щоб проникнути в музей і втекти з награбованим, повідомляє The Guardian.

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Що сталося

Злочин розслідують поліція Вільєни та Громадянська гвардія Іспанії. Перші ознаки вказують на те, що напад був скоординованим та заздалегідь спланованим професіоналами.

Пограбування почалося з відволікаючого маневру. О 5:16 ранку спрацювала сигналізація у спортивному комплексі на околиці міста. Сили безпеки попрямували туди, а за чотири хвилини, близько 5:20, спрацювала сигналізація в Музеї Вільєни. Коли поліцейські прибули о 5:24, злочинці вже втекли.

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Спочатку грабіжники намагалися потрапити до музею через головний вхід, але не змогли. Після цього вони проникли всередину через вікна збоку будівлі, які були обладнані системами безпеки та захищені. За словами джерел, спосіб проникнення свідчить, що злочинці були любителями.

Що викрали злочинці

Серед викрадених експонатів: 29 браслетів, 11 чаш, три пляшки та інші предмети. Більшість із них виготовлені із золота, також у колекції є вироби із срібла, заліза та бурштину. Експонати датуються приблизно 1000 роком до н.е

За оцінкою мера, лише вартість золота в викрадених предметах може становити близько 1,7 млн євро. За даними влади, злодії прибули на кількох автомобілях і, ймовірно, проникли до музею через вікно. При цьому всі системи безпеки були включені, а міська влада запевняє, що з боку музею не було виявлено очевидних недоліків у системі охорони.

«Клад із Вільєни» знайшли у 1963 році. Археолог Хосе Марія Солер виявив його в посудині, що лежала у висохлому руслі річки неподалік міста. Історична та археологічна цінність колекції вважається неоціненною.

Розслідування продовжується, а викрадені артефакти намагаються розшукати.

Нагадуєш

Раніше «Мінфін» писав, що Європол фіксує зміну характеру музейних пограбувань у Європі: злочинці все частіше застосовують силу, заздалегідь обирають конкретні цінні експонати, а до таких злочинів можуть долучатися угруповання, які раніше працювали на інших кримінальних ринках.