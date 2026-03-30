В Італії пограбували музей на 9 мільйонів євро

Зловмисники викрали три картини всесвітньо відомих митців із Фонду Маньяні-Рокка в Італії, оминувши систему безпеки інституції менш ніж за три хвилини. Загальна вартість втрачених полотен оцінюється в мільйони євро , проте керівництво закладу цілий тиждень приховувало факт інциденту від громадськості. Про це повідомляє італійське видання Rai News.

Блискавичний злам

У ніч з 22 на 23 березня група професійних крадіїв проникла до «Вілли шедеврів» у Маміано-ді-Траверсетоло (провінція Парма), де розташована штаб-квартира Фонду Маньяні-Рокка. Зловмисники із закритими обличчями та в капюшонах (що зафіксували камери відеоспостереження) зламали головні двері та винесли картини з «французького залу», розташованого на першому поверсі.

Показово, що інформація про втрату активів на суму близько 9 мільйонів євро трималася в суворому секреті тиждень, а музей продовжував працювати у звичайному режимі, щодня приймаючи відвідувачів. Наразі розслідування інциденту ведуть карабінери Парми та підрозділ із захисту культурної спадщини Болоньї під координацією місцевої прокуратури.

Офіційна позиція Фонду: спроба зберегти обличчя

Попри втрату трьох шедеврів, керівництво Фонду Маньяні-Рокка випустило пресреліз, який виглядає як спроба мінімізувати репутаційні збитки. Представники установи визнали, що операція тривала менш як три хвилини і була реалізована в «структурованому та організованому контексті» з чітким розподілом ролей.

Однак далі у заяві стверджується, що «тяжкі незаконні дії не були доведені до кінця» завдяки спрацюванню систем захисту та «дуже оперативному втручанню внутрішньої безпеки, карабінерів та охоронного агентства», яким Фонд висловив подяку за сміливість і своєчасність. Подібні заяви виглядають маніпулятивно, враховуючи, що організатори пограбування успішно покинули територію з полотнами.

Втрачені активи

З колекції критика, музикознавця та письменника Луїджі Маньяні (1906−1984), яка також містить роботи Тіціана, Дюрера, Рубенса, Гойї, Канови, Моне, Буррі та значну збірку творів Джорджо Моранді, зникли три картини:

«Риби» («Les Poissons», 1917) П'єра-Огюста Ренуара — олія на полотні періоду пізньої творчості митця. Це одна з рідкісних робіт імпресіоніста, що перебувають у постійних колекціях Італії.

«Чашка і тарілка з вишнями» («Tasse et plat de cerises», 1890) Поля Сезанна — акварель.

«Одаліска на терасі» («Odalisque sur la terrasse», 1922) Анрі Матісса — акватинта на папері, що поєднує східні мотиви з кольорами Лазурного берега.

Підозри у крадіжці на замовлення та питання страхування

За даними італійських профільних видань та слідчих органів, зухвалість і блискавична швидкість злочину вказують на високу ймовірність «крадіжки на замовлення» для тіньових приватних колекцій. Найціннішим з викрадених об'єктів є полотно Ренуара «Риби», ринкова вартість якого самостійно оцінюється приблизно у 6 мільйонів євро.

Аналітики ринку страхування мистецтва зазначають, що цей інцидент вкотре оголює системні проблеми фізичної безпеки європейських приватних музеїв. Наявність страхового поліса покриває фінансові збитки, але не знімає з інституцій відповідальності за збереження унікальних активів.