Фонд гарантування вкладів оновив перелік боржників збанкрутілих банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оприлюднив актуалізований список позичальників неплатоспроможних банків станом на 1 липня 2026 року. Дані розміщено на офіційному сайті Фонду.

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Відповідно до закону про систему гарантування вкладів, інформація про боржників, які прострочили виконання зобов'язань перед банком у процесі ліквідації, перестає бути банківською таємницею. Тобто публікація таких списків є законною і прямо передбаченою.

Повернення кредитної заборгованості — одне з ключових джерел надходжень до банків, що ліквідуються. Ці кошти спрямовуються на розрахунки з кредиторами у встановленій законом черговості.

Наразі в переліку фігурують позичальники дванадцяти банків:

Мотор-Банк

РВС Банк

Комінвестбанк

Мегабанк

Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк

МР Банк

ВТБ Банк

Дельта Банк

Банк «Фінанси та Кредит»

СП Банк

Укркомунбанк

ЧБРР

У жодному з банків у переліку не зазначено боржників із числа колишніх керівників або акціонерів, відповідна графа для всіх установ порожня.

Боржники можуть уникнути примусового стягнення через суд, тільки якщо погасять заборгованість добровільно, відповідно до умов кредитного договору або за програмами реструктуризації Фонду.

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