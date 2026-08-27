20 мільйонів гривень за захист від дронів: як бізнес рятує себе сам

Український бізнес дедалі активніше захищає заводи, склади та критичну інфраструктуру власним коштом від російських дронів і ракет. За даними Delo.ua, до середини липня 2026 року дозвіл на участь у програмі приватної ППО отримала 51 компанія, проте до реального бойового чергування дійшли групи лише чотирьох підприємств.

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«Уповноважене підприємство» — це компанія, якій Міноборони дозволило створити власну групу протиповітряної оборони та працювати у складі державної системи ППО. Приватними в цій моделі є гроші, обладнання й персонал, але не рішення про застосування зброї: рішення про відкриття вогню ухвалює винятково військове командування, яке визначає район чергування, дозволені засоби та цілі.

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Скільки коштує захист підприємства

Захист серйозного об'єкта обходиться від 20 млн грн. За словами виконавчого директора Української ради зброярів Ігоря Федірка, система захисту великого промислового майданчика, залежно від конфігурації, може коштувати від $250 тис. до $500 тис. і більше. Плюс витрати на операторів, навчання, технічне обслуговування та поповнення запасу перехоплювачів.

Найдешевшим засобом фізичного знищення цілі залишаються дрони-перехоплювачі — вони коштують від $1000 до $2000, тоді як сам «Шахед» — близько $30 тис. Але це не означає, що гарантоване перехоплення дешевше в стільки ж разів: до вартості потрібно додати сенсори, зв'язок, чергування та ремонт. За оцінкою РНБО, середня успішність місій українських перехоплювачів перевищує 60%.

Якби кожне з 51 уповноваженого підприємства придбало хоча б один комплект за 20 млн грн, загальна сума становила б понад 1 млрд грн — хоча це лише ілюстративний розрахунок, а не реальний оборот ринку.

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Що буде з ринком далі

Основними клієнтами приватної ППО можуть стати промислові, енергетичні, аграрні та логістичні компанії, для яких зупинка виробництва коштує дорожче за систему захисту. Для малого бізнесу поріг у десятки мільйонів гривень здебільшого непідйомний, тому єдиним виходом стає кластерна модель, коли одна група захищає одразу промислову зону, порт чи логістичний вузол з кількома підприємствами.

Найближчим часом головним показником розвитку ринку стане не кількість виданих дозволів, а число груп, які реально вийшли на цілодобове бойове чергування. Розрив між понад півсотнею уповноважених підприємств і лише кількома активними операторами відображає ключові проблеми галузі — високу вартість радарів, підготовку персоналу та інтеграцію з Повітряними силами.

Найімовірніше, ринок консолідується навколо кількох інтеграторів із підтвердженою статистикою перехоплень, які продаватимуть не окреме обладнання, а довгострокову послугу постійного чергування й ремонту техніки.

Однак досі невирішеним залишається питання відповідальності за наслідки перехоплень. Незрозуміло, хто компенсуватиме шкоду, якщо уламки дрона впадуть на житловий будинок чи сусіднє підприємство.