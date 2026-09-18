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18 вересня 2026, 11:30

Маск витратить понад $25 млрд: Tesla нарощує виробництво гуманоїдних роботів Optimus

Компанія Tesla Ілона Маска планує витратити у 2026 році понад $25 млрд капітальних інвестицій, значна частина яких буде пов’язана з розширенням виробничих потужностей, зокрема для гуманоїдного робота Optimus. На цьому тлі представники компанії прибули до Китаю для перевірки постачальників компонентів і підготовки до збільшення випуску роботів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела у ланцюжку постачання Tesla.

Компанія Tesla Ілона Маска планує витратити у 2026 році понад $25 млрд капітальних інвестицій, значна частина яких буде пов’язана з розширенням виробничих потужностей, зокрема для гуманоїдного робота Optimus.


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Команди Tesla цього тижня прибули до міста Нінбо, де проводять перевірки компаній, які постачають компоненти для Optimus.

Йдеться про оцінку виробничих можливостей, стабільності поставок і відповідності вимогам Tesla. За даними китайського видання, компанія вже почала розміщувати замовлення у постачальників, пов’язаних із виробництвом робота.

Tesla офіційно не підтвердила ці повідомлення.

Китайські виробники відреагували зростанням акцій

Новини про перевірки Tesla спричинили підйом котирувань китайських виробників компонентів для робототехніки.

Індекс Solactive China Humanoid Robotics Index зріс на 2,4%. Акції виробника приводів Ningbo Tuopu Group додали близько 7%, а папери Ningbo Joyson Electronic і Zhejiang Sanhua Intelligent Controls, які виробляють сенсори та системи терморегулювання, подорожчали більш ніж на 4%.

Для китайського ринку це сигнал про можливе збільшення замовлень у разі переходу Tesla до масштабнішого виробництва Optimus.

Tesla готує багатомільярдні інвестиції

Ще у липні Ілон Маск заявив, що 2026 рік стане роком масштабних капітальних витрат для Tesla. Компанія планує інвестувати понад $25 млрд.

Кошти мають піти, зокрема, на розширення виробничих потужностей для Optimus, розвиток роботаксі, обчислювальної інфраструктури для штучного інтелекту та виробництво напівпровідників.

Таким чином, Tesla паралельно збільшує фінансування робототехнічного напряму та розширює роботу з виробничою базою в Китаї.


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Китайські компанії вже мають значні виробничі потужності з випуску приводів, сенсорів та інших високоточних компонентів для робототехніки.

Якщо Tesla дійсно перейде до масового виробництва Optimus, перевірки постачальників у Нінбо можуть стати одним із перших етапів розширення цього ланцюга.

Водночас масштаб майбутнього впливу на китайських виробників залежатиме від того, наскільки швидко Tesla зможе наростити фактичний випуск роботів.


Як ми повідомляли, Маск анонсував показ нового Tesla Roadster 1 жовтня

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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