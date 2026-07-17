Приватний бізнес доєднується до боротьби з БпЛА: як працюють особисті ППО

До експериментального проєкту Міноборони із залучення приватного сектору до захисту неба долучилася вже 51 компанія. Це рішення дозволяє бізнесу самостійно посилювати оборону власних об'єктів у межах інтегрованої системи під управлінням Повітряних Сил ЗСУ. Про це розповідається на офіційному сайті Міністерства оборони України.

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Лише за останні півтора місяця кількість учасників зросла майже вдвічі, що підтверджує критичну потребу бізнесу в захисті своїх виробничих потужностей та персоналу від атак ворожих безпілотників. Кожна компанія отримала статус уповноваженої на здійснення відповідних заходів безпеки.

Важливо розуміти, що приватна ППО не є автономною структурою. Це невід'ємна складова багаторівневої системи захисту повітряного простору України, що координується Повітряним командуванням Повітряних Сил ЗСУ. Такий підхід дозволяє забезпечити скоординоване реагування на загрози в режимі реального часу.

Загалом зацікавленість у проєкті виявили 62 підприємства різних форм власності. У переліку учасників — оператори критичної інфраструктури, енергетичні компанії та приватний бізнес із різних регіонів.

Наразі успішність цієї ініціативи вже має підтвердження на практиці:

Бойові завдання активно виконують власні групи протиповітряної оборони чотирьох компаній. Спільними зусиллями вже знищено понад 50 ворожих цілей, зокрема БпЛА типу Shahed та розвідувальні дрони типу Zala. Вже зафіксовано успішні випадки перехоплення складних цілей, як-от реактивних «шахедів», що рухаються зі швидкістю понад 400 км/год.

Оскільки ворог робить ставку на масоване використання БпЛА, децентралізована система захисту дозволяє підвищити ефективність прикриття економічних об'єктів. А український бізнес готовий брати на себе частину відповідальності за власну безпеку.

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