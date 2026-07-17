До експериментального проєкту Міноборони із залучення приватного сектору до захисту неба долучилася вже 51 компанія. Це рішення дозволяє бізнесу самостійно посилювати оборону власних об'єктів у межах інтегрованої системи під управлінням Повітряних Сил ЗСУ. Про це розповідається на офіційному сайті Міністерства оборони України.
Приватний бізнес доєднується до боротьби з БпЛА: як працюють особисті ППО
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Лише за останні півтора місяця кількість учасників зросла майже вдвічі, що підтверджує критичну потребу бізнесу в захисті своїх виробничих потужностей та персоналу від атак ворожих безпілотників. Кожна компанія отримала статус уповноваженої на здійснення відповідних заходів безпеки.
Важливо розуміти, що приватна ППО не є автономною структурою. Це невід'ємна складова багаторівневої системи захисту повітряного простору України, що координується Повітряним командуванням Повітряних Сил ЗСУ. Такий підхід дозволяє забезпечити скоординоване реагування на загрози в режимі реального часу.
Загалом зацікавленість у проєкті виявили 62 підприємства різних форм власності. У переліку учасників — оператори критичної інфраструктури, енергетичні компанії та приватний бізнес із різних регіонів.
Наразі успішність цієї ініціативи вже має підтвердження на практиці:
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Бойові завдання активно виконують власні групи протиповітряної оборони чотирьох компаній.
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Спільними зусиллями вже знищено понад 50 ворожих цілей, зокрема БпЛА типу Shahed та розвідувальні дрони типу Zala.
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Вже зафіксовано успішні випадки перехоплення складних цілей, як-от реактивних «шахедів», що рухаються зі швидкістю понад 400 км/год.
Оскільки ворог робить ставку на масоване використання БпЛА, децентралізована система захисту дозволяє підвищити ефективність прикриття економічних об'єктів. А український бізнес готовий брати на себе частину відповідальності за власну безпеку.
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