«Нова пошта» користувалася б послугами приватних ППО, якщо це було б дозволено — Поперешнюк

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 січня 2026, 16:01

«Нова пошта» користувалася б послугами приватних ППО, якщо це було б дозволено — Поперешнюк

Співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк вважає, що ефективність захисту бізнесу безпосередньо залежить від свободи підприємництва. За його словами, якби в Україні на законодавчому рівні був дозволений ринок приватних військових послуг, компанія не створювала б власні оборонні підрозділи, а залучала б професійних підрядників. Про це він заявив у розмові з директором Міжнародного інституту свободи (ILI) Михайлом Камчатним.

«Нова пошта» користувалася б послугами приватних ППО, якщо це було б дозволено — Поперешнюк
Фото: Володимир Поперешнюк

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Безпека як аутсорс: ринок замість бюрократії

Поперешнюк підкреслив, що для великого бізнесу логічніше наймати фахівців, ніж намагатися опанувати непрофільні військові спеціальності самостійно.

«Мій бізнес — возити посилки. Чийсь бізнес — збивати „шахеди“ чи ракети. Якби ППО було приватне і дозволене, то були б фахівці, які цим займаються. Ми б просто користувалися їхніми послугами», — зазначив підприємець.

Він додав, що такий підхід уже працює в інших сферах: компанія не купує всі машини чи приміщення, а орендує їх, так само як наймає зовнішні служби безпеки.

«Вимушена робота» через державне регулювання

Бізнесмен зауважив, що створення власних енергетичних чи оборонних підрозділів усередині компанії — це не вибір, а вимушений захід через надмірний контроль держави. Як приклад він навів створення компанії «Нова Енергія» під час енергетичної кризи.

За словами Поперешнюка, паливно-енергетичний сектор є «суцільно державною структурою», яка жорстко ліцензується. Через неефективність такого регулювання бізнес змушений брати на себе невластиві функції, щоб забезпечити власну життєздатність.

Регулювання як загроза безпеці

Співвласник «Нової пошти» висловив переконання, що зайвий державний контроль не лише робить громадян біднішими, а й послаблює їхній захист.

Ключові тези Поперешнюка про регулювання:

  • Втрата захищеності: Якщо держава обмежує можливість підприємця самостійно створити систему безпеки, він стає менш захищеним, ніж міг би бути.
  • Ефективність бізнесу: Підприємець завжди створить систему безпеки краще за чиновника, бо він відповідає за це власними грошима та репутацією.
  • Саморегуляція: Кожна компанія має свої внутрішні правила та інструкції. Якщо власник «перерегулює» свій бізнес, він просто втратить клієнтів і гроші, тоді як державне перерегулювання гальмує всю країну.

«Держава часто чинить опір інноваціям. Підприємці та військові змушені буквально „ламати лід“, щоб впроваджувати нові технології, як це було з дронами на початку війни. Державне регулювання у таких випадках лише заважає», — підсумував Поперешнюк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає kapriz17 и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами