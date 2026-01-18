«Нова пошта» користувалася б послугами приватних ППО, якщо це було б дозволено — Поперешнюк

Співвласник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк вважає, що ефективність захисту бізнесу безпосередньо залежить від свободи підприємництва. За його словами, якби в Україні на законодавчому рівні був дозволений ринок приватних військових послуг, компанія не створювала б власні оборонні підрозділи, а залучала б професійних підрядників. Про це він заявив у розмові з директором Міжнародного інституту свободи (ILI) Михайлом Камчатним.

Безпека як аутсорс: ринок замість бюрократії

Поперешнюк підкреслив, що для великого бізнесу логічніше наймати фахівців, ніж намагатися опанувати непрофільні військові спеціальності самостійно.

«Мій бізнес — возити посилки. Чийсь бізнес — збивати „шахеди“ чи ракети. Якби ППО було приватне і дозволене, то були б фахівці, які цим займаються. Ми б просто користувалися їхніми послугами», — зазначив підприємець.

Він додав, що такий підхід уже працює в інших сферах: компанія не купує всі машини чи приміщення, а орендує їх, так само як наймає зовнішні служби безпеки.

«Вимушена робота» через державне регулювання

Бізнесмен зауважив, що створення власних енергетичних чи оборонних підрозділів усередині компанії — це не вибір, а вимушений захід через надмірний контроль держави. Як приклад він навів створення компанії «Нова Енергія» під час енергетичної кризи.

За словами Поперешнюка, паливно-енергетичний сектор є «суцільно державною структурою», яка жорстко ліцензується. Через неефективність такого регулювання бізнес змушений брати на себе невластиві функції, щоб забезпечити власну життєздатність.

Регулювання як загроза безпеці

Співвласник «Нової пошти» висловив переконання, що зайвий державний контроль не лише робить громадян біднішими, а й послаблює їхній захист.

Ключові тези Поперешнюка про регулювання:

Втрата захищеності: Якщо держава обмежує можливість підприємця самостійно створити систему безпеки, він стає менш захищеним, ніж міг би бути.

Ефективність бізнесу: Підприємець завжди створить систему безпеки краще за чиновника, бо він відповідає за це власними грошима та репутацією.

Саморегуляція: Кожна компанія має свої внутрішні правила та інструкції. Якщо власник «перерегулює» свій бізнес, він просто втратить клієнтів і гроші, тоді як державне перерегулювання гальмує всю країну.

«Держава часто чинить опір інноваціям. Підприємці та військові змушені буквально „ламати лід“, щоб впроваджувати нові технології, як це було з дронами на початку війни. Державне регулювання у таких випадках лише заважає», — підсумував Поперешнюк.