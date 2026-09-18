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18 вересня 2026, 12:12

Кабмін планує продовжити дію програми «Нацкешбек» на 2027 рік: названо суму підтримки

Народна депутатка Ніна Южаніна звернула увагу на положення проєкту Державного бюджету України на 2027 рік, які можуть свідчити про продовження програми «Національний кешбек».

Народна депутатка Ніна Южаніна звернула увагу на положення проєкту Державного бюджету України на 2027 рік, які можуть свідчити про продовження програми «Національний кешбек».► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗа її словами, у презентації проєкту бюджету-2027 9,4 млрд грн зазначені за напрямом «активні програми підтримки бізнесу».

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За її словами, у презентації проєкту бюджету-2027 9,4 млрд грн зазначені за напрямом «активні програми підтримки бізнесу». У пояснювальній записці Мінекономіки ця сума відповідає новій програмі «Забезпечення державної підтримки розвитку виробництва та підприємництва» обсягом 9,415 млрд грн.

Де в документі згаданий кешбек

Южаніна звернула увагу на формулювання одного з напрямів цієї програми. Йдеться про стимулювання виробництва українських товарів і послуг шляхом надання державної грошової компенсації покупцям продукції українського виробництва.

Саме такий механізм використовується у програмі «Національний кешбек». Тому депутатка робить висновок, що її планують продовжити й у 2027 році.

Водночас 9,415 млрд грн не є окремим бюджетним призначенням виключно на «Національний кешбек» — ця сума охоплює програму підтримки виробництва та підприємництва загалом.

Скільки держава витрачала на кешбек

У 2026 році уряд продовжив програму та з 1 березня змінив її модель: замість єдиної ставки 10% запроваджено кешбек 5% або 15% залежно від категорії товару. У лютому Кабмін окремо розподілив 700 млн грн на «Національний кешбек» у межах фінансування політики «Зроблено в Україні».

Точну суму фактичних виплат саме за весь 2026 рік у відкритих офіційних даних наразі виокремити складно. Рахункова палата у звіті за І квартал повідомляла, що видатки Мінекономіки на державну грошову допомогу покупцям українських товарів становили 0,7 млрд грн, а ще 2,1 млрд грн за цим напрямом було виділено з резервного фонду. Водночас цей напрям охоплює не лише кешбек, тому ці суми не можна повністю зараховувати до виплат за програмою.

Для порівняння, за весь період дії програми до березня 2026 року українцям уже було виплачено понад 6,7 млрд грн кешбеку. Ця цифра охоплює попередні періоди роботи програми, а не лише 2026 рік.

Читайте також: українцям по-новому почали нараховувати «Національний кешбек»

Що означає закладена сума на 2027 рік

Якщо положення проєкту бюджету-2027 залишаться без змін, держава планує і надалі використовувати механізм грошової компенсації покупцям українських товарів для стимулювання внутрішнього виробництва.

Таким чином, у бюджетному плануванні на наступний рік з’являється фінансовий ресурс, у межах якого може продовжувати діяти «Національний кешбек». Остаточний обсяг і структура видатків будуть визначені після ухвалення Державного бюджету України на 2027 рік.

Як ми повідомляли раніше, Гетманцев назвал программу помощи на приобретение топлива абсурдной, а «Нацкешбек» — неэффективной

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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nsns3212
nsns3212
18 вересня 2026, 12:57
#
А говорили без 20% на посылки неоткуда взять 10 млрд

а тут вон они куда идут

зеленые комуняки
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