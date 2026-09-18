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18 вересня 2026, 12:41

Україна та сім країн запускають Carpathian 8: у Буковелі обговорять спільні інвестиції та проєкти

Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Румунія, Угорщина, Австрія та Сербія започатковують нову регіональну ініціативу Carpathian 8 (C8). Установчий саміт проходить 18−20 вересня у Буковелі.

Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Румунія, Угорщина, Австрія та Сербія започатковують нову регіональну ініціативу Carpathian 8 (C8).


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Організатори визначають C8 як формат для розвитку економічної співпраці, інвестицій, безпеки та транскордонних проєктів. У ньому беруть участь представники держав, інституцій ЄС, бізнесу та міжнародних фінансових кіл.

Головний акцент — спільні бізнес-проєкти

Одним із ключових завдань C8 стане формування спільного інвестиційного простору країн регіону. Учасники мають визначати проєкти, які можна реалізовувати спільно та фінансувати за участю міжнародного капіталу.

На саміті працюють Investment Lab для презентації проєктів інвесторам та Business Fair для пошуку нових партнерств. Загалом організатори очікують понад 500 представників бізнесу та міжнародних інвесторів.

У портфелі — проєкти на десятки мільярдів євро

Організатори C8 уже сформували регіональний портфель із 34 проєктів загальною вартістю близько €115 млрд. Найбільші напрямки — промисловість, енергетика, транспорт і логістика, нерухомість та цифрова інфраструктура.

Окремо передбачено роботу над українським інвестиційним портфелем. Організатори вказують 55 українських проєктів на суму близько $8,6 млрд.

Транспорт, енергетика та відновлення України

Економічна частина співпраці передбачає розвиток транскордонної інфраструктури, транспортних коридорів, енергетичних проєктів та логістики.

У програмі саміту, зокрема, передбачена окрема дискусія про Carpathian Corridors — розвиток транспортних зв’язків між країнами регіону. Також окремо обговорюються механізми участі партнерів у відновленні України.


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Що хочуть отримати країни C8

Організатори розглядають новий формат як майданчик, де країни можуть не лише координувати політику, а й переводити домовленості у конкретні інвестиційні проєкти.

Серед цілей — спільний пошук фінансування, залучення приватного капіталу, розвиток транскордонної інфраструктури та формування спільного портфеля проєктів. Для України формат може стати додатковим каналом залучення партнерів до відбудови та розвитку західних регіонів.

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Джерело: Мінфін
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