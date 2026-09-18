ЄС перерахував Україні €3,3 млрд на ракети та дрони: деталі нового траншу

Україна отримала черговий транш у розмірі €3,3 млрд від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. Про надходження фінансування повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і безпілотників.

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Ukraine Support Loan — це програма фінансової підтримки України на €90 млрд у 2026−2027 роках. Із цієї суми €60 млрд передбачено на оборонні потреби та розвиток оборонно-промислових спроможностей, ще €30 млрд — на бюджетну підтримку та забезпечення роботи держави.

Нинішній транш є черговим платежем за оборонним напрямом програми. За даними Єврокомісії, раніше в її межах Україна вже отримувала кошти, зокрема на закупівлю дронів.



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Кошти підуть на ракети та дрони

Український уряд планує використати нове фінансування для посилення оборонних спроможностей. Основними напрямами названо закупівлю ракет і безпілотників.

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС продовжить фінансувати закупівлю озброєнь для України через Ukraine Support Loan. Окремо Євросоюз уже схвалив фінансування для систем ППО та ракет, включно з можливістю придбання перехоплювачів Patriot.

Таким чином, новий транш має забезпечити Україну додатковими ресурсами для закупівлі озброєнь і підтримати спроможність Сил оборони протистояти російським атакам.



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