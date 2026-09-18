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18 вересня 2026, 14:57

ЄС перерахував Україні €3,3 млрд на ракети та дрони: деталі нового траншу

Україна отримала черговий транш у розмірі €3,3 млрд від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan. Про надходження фінансування повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і безпілотників.

Україна отримала черговий транш у розмірі €3,3 млрд від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Support Loan.

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Ukraine Support Loan — це програма фінансової підтримки України на €90 млрд у 2026−2027 роках. Із цієї суми €60 млрд передбачено на оборонні потреби та розвиток оборонно-промислових спроможностей, ще €30 млрд — на бюджетну підтримку та забезпечення роботи держави.

Нинішній транш є черговим платежем за оборонним напрямом програми. За даними Єврокомісії, раніше в її межах Україна вже отримувала кошти, зокрема на закупівлю дронів.


Читайте також: 20 мільйонів гривень за захист від дронів: як бізнес рятує себе сам

Кошти підуть на ракети та дрони

Український уряд планує використати нове фінансування для посилення оборонних спроможностей. Основними напрямами названо закупівлю ракет і безпілотників.

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС продовжить фінансувати закупівлю озброєнь для України через Ukraine Support Loan. Окремо Євросоюз уже схвалив фінансування для систем ППО та ракет, включно з можливістю придбання перехоплювачів Patriot.

Таким чином, новий транш має забезпечити Україну додатковими ресурсами для закупівлі озброєнь і підтримати спроможність Сил оборони протистояти російським атакам.


Як ми повідомляли раніше, США щомісяця постачатимуть Україні ракети для Patriot — Зеленський

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 вересня 2026, 15:46
#
Вот это ЗРАДА!!!
Как же так???
Уважаемые СМИ принадлежащие томашу фиале, как один писали …что ЕС денег не даст… коррупция…
И вот, дали…
Вот это ЗРАДА!!!
+
+30
Lesya31
Lesya31
18 вересня 2026, 19:20
#
Де писали що не дадуть? Тільки це не новий кредит, а в межах старих 90 мільярдів, дають малими дозами, як наркозалежним (.
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