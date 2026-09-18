Уряд змінив правила роботи потягів під час тривоги: що буде при жовтому та червоному рівнях

Кабінет міністрів затвердив нові правила роботи залізничного транспорту та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. Рішення має визначити порядок руху поїздів, посадки пасажирів і роботи вокзалів під час небезпеки. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.



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Що відбуватиметься під час різних рівнів загрози

За жовтого рівня загрози поїзди продовжують рухатися за графіком. Посадка та висадка пасажирів також здійснюються у штатному режимі.

За червоного рівня загрози посадку пасажирів і відправлення поїздів призупинятимуть. Людей направлятимуть до укриттів.

Водночас «Укрзалізниця» зможе оперативно змінювати організацію руху залежно від ситуації на конкретному місці. Зокрема, передбачено можливість обмежувати рух, розосереджувати потяги та пасажирів, щоб не допускати великих скупчень людей.

На вокзалах розширять доступ до укриттів

«Укрзалізниця», обласні військові адміністрації та територіальні громади мають збільшити доступність укриттів на вокзалах і станціях.

Крім того, планується автоматизувати отримання інформації про рівень повітряної загрози. Це має дозволити відповідальним службам без затримок ухвалювати рішення щодо руху потягів і роботи вокзалів.

Відповідні доручення отримали Міністерство розвитку громад та територій і ДСНС.

Вокзали додатково охоронятимуть

МВС і Національна поліція посилять охорону залізничних вокзалів, а також супровід евакуації пасажирів у разі небезпеки.

Окремо регіони мають узгодити роботу міського транспорту з графіками потягів, особливо у нічний час. Також влада має пришвидшити встановлення мобільних укриттів біля вокзалів і станцій.

За задумом уряду, нові правила мають допомогти одночасно забезпечити безперервність залізничного сполучення за відносно низького рівня загрози та швидке переведення пасажирів у безпечні місця під час критичної небезпеки.

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